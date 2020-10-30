تذاكر طوكيو 2020 «قابلة للاسترداد»

طوكيو (رويترز)

قال منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 أمس إن حاملي تذاكر الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة المقيمين في اليابان يمكنهم طلب استرداد قيمة التذاكر، بداية من العاشر من نوفمبر المقبل.

ومنذ قرارهم بتأجيل الدورة إلى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، أكد منظمو الحدث الرياضي أن حاملي التذاكر يمكنهم طلب استرداد أموالهم إذا ما قرروا عدم حضور أحداث الدورة. وقال المنظمون إنهم سيتلقون طلبات استرداد قيمة تذاكر الدورة الأولمبية من المقيمين في اليابان خلال الفترة ما بين 10 و30 نوفمبر، بينما تقبل طلبات استرداد قيمة تذاكر الألعاب البارالمبية ما بين أول ديسمبر و21 من الشهر نفسه.