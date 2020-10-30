تعادلان في تمهيدي الكأس

فيصل النقبي (الفجيرة)

حافظ فريق العروبة على صدارة المجموعة الثانية في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى والمؤهلة إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة رغم تعادله 1-1 مع مضيفه دبا الفجيرة أمس في افتتاح مباريات الجولة الرابعة، حيث كان البادئ بالتسجيل عن طريق المهاجم فيكتور نوانيري في الدقيقة 21 ثم عادل «النواخذة» النتيجة في الشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد إبراهيم في الدقيقة 48، ليرفع العروبة رصيده إلى 7 نقاط بفارق نقطتين عن دبا الذي أصبح بـ5 نقاط متساوياً مع مصفوت الغائب عن الجولة.

وشهدت المواجهة الثانية تعادل الذيد وضيفه مسافي 2-2 بعد مواجهة مثيرة من الفريقين بالرغبة الكبيرة في حصد النقاط الثلاث الأولى في المسابقة، حيث أحرز للذيد ديوناتان ماشادو في الدقيقة 47 وإبراهيم الحمادي في الدقيقة 79، بينما أحرز لمسافي عبدالله عباس في الدقيقة 75 وعبيد راشد في الدقيقة 88، ليرفع الذيد رصيده إلى نقطتين ويضع مسافي أول نقطة برصيده.