كأس نائب رئيس الدولة للطائرة: قمة ساخنة بين النصر وشباب الأهلي اليوم

دبي (الاتحاد)

تختتم مواجهات الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة «رجال» بمواجهة مرتقبة في السابعة مساء اليوم تجمع النصر بغريمه شباب الأهلي على ملعب صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، بحثاً عن بطاقة التأهل الثانية للنهائي بعدما لعب العين والجزيرة أمس على البطاقة الأولى.

وجاء تأهل «العميد» إلى المربع الذهبي بصورة مباشرة وفقاً لقرعة الدور ربع النهائي، في المقابل تخطى «الفرسان» بني ياس بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25-17 و25-11 و26-24، ليضرب موعداً مع النصر في مواجهة «ديربي» مرتقبة.

وحظيت تدريبات الفريقين استعداداً للقمة المرتقبة باهتمام إداري كبير حيث شهد عبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة تدريبات فريق «العميد» استعداداً لتدشين الموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.