«منحاف» عروس اللقايا و«زاهية» تتصدر المهجنات

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات اليوم الثاني للأسبوع التاسع من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، الذي ينظمه اتحاد الهجن بمختلف ميادين الهجن بالدولة، مشاركة غفيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصصت منافسات أمس، لسن اللقايا على مدار 25 شوطاً لمسافة 4 كلم وفازت «منحاف» لمبارك العود العامري بلقب أول الأشواط التي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.

وسجلت «منحاف» 5:57:0 دقائق في الشوط الأول متفوقة على منافسيها في الأبكار المحليات، فيما حلقت «زاهية» لسعيد مطر المنصوري بناموس الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات في الشوط الثاني بعد أن احتلت المركز الأول بتوقيت 5.56.8 دقائق.

وانتزع «معتاد» لسالم بالحبالة الكتبي صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات، مسجلاً توقيتاً قدره 5.50.1 دقائق، فيما حصد «ظليم» لسطان بن يرو المنصوري ناموس الشوط الرابع للجعدان اللقايا المهجنات بتوقيت 5.55. 5 دقائق.

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى العاشر في ميدان الوثبة عن فوز كل من «نهب» لسلطان بالرشيد السويدي، و«إنذار» لمحمد سعيد الخييلي، و«الواش» لناصر سرحان الدرعي، و«مناور» لحميد بلخيار الشامسي، و«الظبي» لمحمد سعيد الخييلي، و«اسياد» لسعيد الطماطم العفاري.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس عشر، عن فوز «حضيرة» لسالم بن حمدش الخييلي، «شاهين» لمعالي علي حماد الشامسي، و«الراوي» لخالد محمد بن بروك الحميري، و«الشاهينية» لمعالي علي حماد الشامسي، و«النصيباء» لسالم بن حمدش الخييلي.

وأعلنت الأشواط من السادس عشر حتى الخامس والعشرون، عن فوز، «الزود» لحمد فارس الدرعي، و«معاني» لأحمد سعيد العامري، و«الشهم» لخميس مرزوق المنصوري، و«السيماني» لسعيد دحروي العامري، و«منحاف» لمحمد منيظرة العامري، وكان هناك دخول جماعي في الشوط 21 عن طريق «الظبي» لعبدالله ثعلوب الدرعي، و«شواهين» لعامر زايد المنصوري، وفاز«سلهود» لعلي سالم الدرعي في الشوط 22و «الهلالي» لمحمد سهيل العامري 23، و«الزود» لمظفر خموشة العامري 24، و«شديدة» لعبيد عتيق السبوسي في الشوط الأخير.