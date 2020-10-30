«البراق».. «ملك السرعة» بشهادة «زاخر»

العين (الاتحاد)

عزز الجواد «جايدي البراق»، ابن «بيرننج ساند»، للرحماني للسباقات، بإشراف خليفة النيادي وقيادة واثقة من الفارس البرازيلي برناردو بينيرو، سجله كاختصاصي في سباقات السرعة لمسافة 1000 متر بمضمار العين الرملي، بفوز جديد امس الأول في سباق زاخر الذي أقيم أمس الأول في انطلاق موسم السباقات الإماراتي الجديد (الـ29) في مدينة العين، والذي تألف من سبعة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وأصبحت «نشرة» لخالد خليفة النابودة بإشراف ارنست اورتيل، بقيادة تاج اوشي، أول فائزة في الموسم حين فازت بالشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخطف «متقدم» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف ابراهيم الحضرمي وقيادة ريكاردو لاكوبيني، لقب سباق القطارة لمسافة 1400 متر، فيما تفوق «حميم» لاسطبلات العجبان بإشراف عبدالله الحمادي وقيادة خوسيه سانتياجو في سباق الهيلي لمسافة 1600 متر.

وأكد «المميز» لناصر عسكر وبإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة ساندرو بايفا، جدارته في سباق المسعودي لمسافة 1600 متر، ونال «دليل دو كارير» لسيف بخيت المرر وبإشراف محمد دقاش وقيادة فرناندو جارا لقب الخبيصي لمسافة 1800 متر.

وكان خاتمة السباقات الفوز الذي حققه «لا هموم» لفريق القمة للسباقات بإشراف سالم بن غدير وقيادة رويستون فرنش في شوط الجيمي.

وأعرب محمد راشد الناصري مدير نادي العين للفروسية والرماية والجولف، عن سعادته بعودة سباقات الخيول إلى المضمار وفقا للتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وقال: سنعمل على أن نكون عند حسن الجميع.

وعبر فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، عن سعادته بالانطلاقة المثالية لموسم سباقات الخيول بالمضمار العيناوي، وعن سعادته بأن يفتتح مضمار العين لأول مرة موسم سباقات الخيول بالدولة.

وأشار إلى انه خلال خمس سنوات وهي فترة قصيرة نسبياً، ارتفع عدد السباقات من خمسة إلى 14 وهذا إنجاز استثنائي، وخلال المواسم السابقة ظلت بوابات الانطلاق مكتملة تماما بالخيل المشاركة.