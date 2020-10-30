80 جواداً في سباق الشارقة الأول

الشارقة (الاتحاد)

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، عصر اليوم سباقه الأول للموسم 2020/‏‏2021 على مضمار سباق الخيل في النادي برعاية لونجين، بمشاركة 80 جواداً من الخيول العربية الأصيلة والإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، ويتألف السباق من ستة أشواط.

ويعد الجواد «معالي» لياس للسباقات بإشراف جان دي رويال بقيادة ريتشارد مولن، ابرز الخيول حظا في الشوط الخامس لمسافة 1700 متر، على لقب لونجين ماستر، وينافسه «عراب» بقيادة تاج اوشي.

ويتصدر «ايميلينا دي كايرو» ترشيحات الشوط الأول (لونجين سبيريت) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً.

ويسعى «ايه اف ميقات» لخطف لقب الشوط الثاني (لونجين هايدرو كونكويست) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي)، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 11 جواداً.

وابرز الخيول حظا في الشوط الثالث لمسافة 1000 م (لونجين كونكويست) هي المهرة «اف عبية»، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، بمشاركة 14 جواداً.

ويعود الجواد «الثرى» في محاولة لانتزاع الشوط الرابع: (لونجين دولشي فيتا) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً.

وسيكون «فيث اند فورتيون» رقما صعبا في الشوط السادس (لونجين سبيريت) وهو شوط مخصص المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات وما فوق، لمسافة 1700 م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 10 جياد.

الترشيحات

1- ايميلينا دو كايرو، سيل، كحيلة

2- ميقات، شفاف، اطرش

3- عبية، اشجان، مبهر اسك

4- الثرى، رامز، ويسل

5- معالي، تواق، عراب

6- فيث اند فورتيون، وينجز، ثاقب