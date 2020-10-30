كأس الإمارات لليد.. جولة «الأوراق المكشوفة»!

رضا سليم (دبي)

تحدد الجولة الثانية من كأس الإمارات لكرة اليد للرجال ملامح الفرق التي تقترب من التأهل للدور النهائي الذي سيضم أوائل المجموعات الثلاث، وتعد المواجهات بأوراق مكشوفة بعدما ظهر جميع الفرق في الجولة الأخيرة في دوري الموسم الماضي الذي كان بمثابة عودة المسابقات بالإضافة إلى الجولة الأولى من كأس الإمارات وجميع الفرق كشفت عن أوراقها في المباريات السابقة.

ورغم أن عدد من الفرق لم تكمل أوراق المحترفين الأجانب فيها إلى أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات في قوائم الأندية وهناك 4 أندية لم تسجل اللاعب الأجنبي وهي الجزيرة والوحدة وبني ياس والوصل.

وتشهد المجموعة الأولى اليوم مواجهتين تجمع الأولى بين العين وبني ياس بصالة نادي الجزيرة فيما يلتقي الجزيرة مع الوحدة بصالة السماوي وفي المجموعة الثالثة التي تضم 3 فرق فقط يلتقي الوصل مع مليحة بصالة شباب الأهلي.

وشهدت الجولة الأولى من المجموعة الأولى فوز العين على الوحدة 35-18، فيما فاز الجزيرة على بني ياس 26-19، ويتصدر العين قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف الجزيرة الثاني ثم بني ياس الثالث برصيد نقطة واحدة والوحدة الرابع والأخيرة برصيد نقطة واحدة، وفي حالة فوز العين والجزيرة في هذه الجولة ستكون الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة والتي ستقام يوم 8 يناير المقبل هي الفاصلة بين الزعيم العيناوي والجزراوي لتحديد المتصدر للمجموعة والذي يتأهل للدور النهائي.

وفي المجموعة الثالثة ستحدد مواجهة الوصل ومليحة شكل المنافسة على القمة بعدما فاز شباب الأهلي على مليحة في الجولة الأولى 32-27، وفي حالة فوز الوصل ستكون المواجهة بين الإمبراطور والفرسان يوم 8 يناير التي ستحدد متصدر المجموعة والمتأهلة للدور النهائي.