«وات اميتال» يتفوق في مضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)

أكدت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير وقيادة رويستون فرنش، نجوميتها حين حققت ثنائية مستحقة في السباق الأول لمضمار جبل علي، الذي أقيم أمس برعاية شادويل وفاز «وات اميتال» في شوط مزارع ديرنزتاون لمسافة ألف متر بعد تنافس مثير مسجلاً 1:01:21 دقيقة، وانتزع «فراسربيرج» الثنائية في الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 مترا على لقب إسطبلات شادويل.

وخطف المدرب دوج واتسوت، الأضواء في السباق حيث حقق ثلاثية «هاتريك»، فيما حقق ثنائية كل من المالك محمد خليفة البسطي والمدرب سالم بن غدير، والفرسان سام هتشكوت، ورويستون فرنش في السباق الذي تألف من سبعة أشواط.

وبدأت أولى انتصارات المدرب الأميركي الأصل حين أسرج الجواد «جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي وقيادة سام هتشكوت، في سباق اسطبلات شادويل لمسافة 1400 متر، حيث جاء فوزه على «ريتش اند فيمص» ليثبت قوته في المرتفع ومسجلاً 1:26:92 دقيقة.

ولم يتأخر واتسون في إضافة فوزه الثاني بقيادة هتشكوك، وجاء في سباق مزارع شادويل لمسافة 1400 متر بواسطة «دارك ثندر» الذي انقض من الصفوف الخلفية، ليتفوق بفارق نصف طول عن «كينجدوم اوف دبي»، ومسجلاً 1:28:65 دقيقة.

وواصل واتسون تألقه عبر المرشح القوي «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس، الذي دحر اقرب منافسيه بفارق 5,25 طول في سباق مزارع ديرنزتاون لمسافة 1400 متر، وسجل البطل زمناً وقدره 1:27:50 دقيقة. وسجل «ميستري لاند» لبندر مويسان العتيبي، بإشراف هلال العلوي، وقيادة باتريك كوسجريف، فوزه الثاني على التوالي، بفارق 8 أطوال بعد أداء استثنائي توج به جهوده في الشوط الرئيس لمسافة 1400 متر، ومسجلاً 1:28:95 دقيقة.

وحقق «دالتري» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي، وقيادة ساندرو بايفا، فوزاً لافتاً في سباق مزارع شادويل لمسافة 1200 متر، متفوقاً بفارق 6 أطوال، مسجلاً زمناً وقدره 1:13:98 دقيقة.