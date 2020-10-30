السناني.. 9 تصديات تهدي «الفارس» النقاط

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تألق الدولي خالد السناني وساهم بشكل فعال في الفوز الذي حققه فريقه أمس الأول على الفجيرة، بلياقته الذهنية التي كانت في قمتها ومردوده العالي ليكون النجم الأول في اللقاء بالأرقام، حيث كانت له 9 تصديات ناجحة، أمن بها مرماه أمام منافس كان الطرف الأفضل في امتلاك الكرة وضغط بكثافة في النصف الأول من اللقاء وفي آخر ربع ساعة لتصل مجمل تسديداته 20 نصفها 10 على المرمى بجانب كسبه 7 ركنيات مقابل 4 فقط للظفرة، وهذا مؤشر واضح على الخطورة التي شكلها «الذئاب» على مرمى «الفارس» وحارسه السناني الذي كان أمينا علي مرماه وقاتل بضراوة حتى النهاية.

تفوق خالد السناني على نفسه، وعلى ما قدمه في أول جولتين أمام عجمان التي كانت «مهمة سهلة» وأمام الجزيرة الذي رغم إمكانياته شكل نصف الضغط الذي قام به الفجيرة علي الظفرة، وهذا يعكس قيمة اللاعب كحارس يمكنه أن يكون نصف الفريق أحياناً.

وبتواضعه المعروف قال السناني: «هذا الفوز يعود لتكاتف الفريق وعمله كمجوعة واحدة، كنا قلقين جداً من مواجهة الفجيرة، لأننا نعلم أنه فريق جيد ويأتي من خسارتين وسيبحث بقوة عن تحقيق الفوز بجانب الضغط الذي يعيشون تحته، لذلك تعاملنا معهم بحذر وعملنا لهم ألف حساب، لأن الأهم بالنسبة لنا ألا نفرط في النقاط خاصة على ملعبنا».

وأضاف: «تعرضنا لضغط كبير في أول 20 دقيقة، واستقبلنا هدفاً، لكننا نجحنا في العودة في آخر الدقائق قبل الاستراحة، وفي الشوط الثاني تمت مطالبة الفريق من الجهاز الفني بأن يكون التركيز أعلى، لأننا توقعنا هجوم أكثر شراسة من المنافس، وبالفعل عزز هجومه بمهاجم ثانٍ، لكننا حققنا المطلوب وحصدنا 3 نقاط جديدة وهذا هو الأهم.

وأرجع السناني تألقه إلى التوفيق ودعاء والدته والجماعية في الأداء، واعتبر أن الأهم بالنسبة له وفريقه أن يستمروا بذات الروح خلال الموسم بشكل عام وفي المواجهتين المقبلتين أمام الشارقة والعين بالذات، لأن طموحهم هذا الموسم أن ينهوا المسابقة في مركز متقدم لم يحققه الفريق عبر تاريخه، وقبل ذلك أن يكون هناك ثبات في المستوى الذي يقدمه الظفرة في كل مبارياته في مختلف المسابقات.

شخصية فيليسوفينتش

ظهرت قوة شخصية الصربي فيليسوفينتش مدرب الظفرة عند اختلاف دينيلسون بيريرا وياسين البخيت حول من ينفذ ركلة الجزاء، وتدخل المدرب سريعاً ووجه بأن ينفذها البخيت لينصاع بيريرا ويرد عليه البخيت بعد تسجيله هدف منها، بعناق المهاجم البرازيلي وتقبيل رأسه في مشهد يؤكد على أن الظفرة بشخصية مدربه القوية وروح لاعبيه سيكون له شأن آخر في هذا الموسم.

المنصوري: إلغاء ركلة الجزاء «نقطة تحول»

اعتبر إبراهيم المنصوري لاعب الفجيرة أن إلغاء ركلة الجزاء لمصلحة فريقه كانت نقطة التحول في المباراة، خاصة أن الظفرة نجح في التقدم بالهدف الثاني بعد إلغائها مباشرة، وقال: «نهنئ الظفرة على الفوز، وللمباراة الثالثة على التوالي نقدم مستوى جيداً، لكننا نخسر، حضرنا إلى الظفرة ونحن نبحث عن الفوز أو على الأقل العودة بنقطة لكن في النهاية خسرنا».