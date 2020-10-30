3 مكاسب «جزراوية» من صيد «النمور»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

نجح الجزيرة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب اتحاد كلباء بهدفين دون رد، ورغم تأخر الفوز إلى العشر دقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن أداء الفريق بشكل عام كان جيداً من مختلف النواحي.

مكاسب الجزيرة بخلاف، تحقيق الفوز الأول بعد تعادلين متتالين، كثيرة، أبرزها عودة الحارس المخضرم علي خصيف الذي غاب عن الجولتين الأولى والثانية بسبب الإصابة، وتعد عودته مكسباً كبيراً لما يتمتع به من خبرة وقدرات خاصة، ورغم الأداء الجيد لعبد الرحمن العامري في أول جولتين.

أما المكسب الثاني لـ«فخر أبوظبي» فهو البرازيلي برونو الجناح الأيسر الذي كان أحد أهم أسباب تغيير مجريات اللقاء وتنشيط الهجوم الجزراوي، حيث ظهر اللاعب بمستوى أكثر من رائع الأمر الذي سيدفع المدرب الهولندي كايزر للاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

وشكل برونو قوة كبيرة في الجهة اليسرى، وكان سبباً مباشراً في الهدف الأول الذي سجله لاعب اتحاد كلباء في مرماه بالخطأ.

أما ثالث المكاسب فكانت البصمة الأولى لميلوس مدافع «فخر أبوظبي»، التي سجلها بإحرازه الهدف الثاني للجزيرة في مرمى اتحاد كلباء وهو الهدف الأول له مع الفريق في دوري الخليج العربي منذ انضمامه في الموسم الماضي.

ويعد ميلوس من الركائز الأساسية لدفاع «فخر أبوظبي» في ظل تمتعه ببنيان جسدي قوي، فضلاً على إمكانيات دفاعية جيدة بالرأس والقدمين ويعتمد عليه الجهاز الفني بدرجة كبيرة مع الثنائي محمد العطاس وخليفة النوبي بالتبادل.

على جانب آخر يخضع المدافع خليفة الحمادي لفحص طبي اليوم لتحديد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة وتم استبداله بعدها.