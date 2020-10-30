«الإعارة».. «بداية ونهاية»!

منير رحومة (دبي)

من موسم إلى آخر تتسع قائمة اللاعبين المعارين في دوري الخليج العربي، مع تطور الفكر الاحترافي داخل الأندية، والتغير الحاصل في علاقة الأندية مع اللاعبين بما تفرضه مصلحة كل طرف، وذلك بعد أن كان الارتباط في زمن الهواية يقوم بالأساس على عقلية الانتماء وفكرة «أبناء النادي» وعدم مغادرة الفريق الأم من بداية وحتى نهاية المسيرة الكروية.

وفي الموسم الحالي ارتفعت قائمة اللاعبين المعارين إلى 27 لاعباً موزعون على 8 أندية، واختلف العدد حسب حاجة كل فريق، حيث نجد أن النسبة الأكبر ذهبت لمصلحة نادي خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الأضواء باستعارة 7 لاعبين، من أجل تثبيت أقدامه في المحترفين، ويليه نادي حتا باستعارة 5 لاعبين بهدف تقديم صورة أفضل من التي ظهر بها في الموسم الملغى، وبعدهما يأتي ناديا الفجيرة والظفرة بأربعة لاعبين معارين، ثم اتحاد كلباد بثلاثة لاعبين، وبني ياس بلاعبين، والوحدة وعجمان بلاعب لكل فريق.

واكتفت 6 أندية بقائمة لاعبيها للموسم الماضي وتفضيل التعاقد بدلاً من الاستعارة بفضل إمكاناتها المادية الجيدة وامتلاكها صفاً جيداً من اللاعبين المواطنين وهي شباب الأهلي والشارقة والعين والجزيرة والنصر والوصل، علماً بأن أغلب اللاعبين المعارين للأندية الأخرى، هم من بين قوائم هذه الأندية الستة.

وتختلف النظرة إلى اللاعب المعار في الشارع الرياضي، بين من يعتبر أن هذه الخطوة بمثابة رسالة للاعب المعار، بأنه أقل مستوى من بقية زملائه وأنه لم يفرض وجوده بالقائمة، وبالتالي فإن انتقاله إلى فريق آخر بمسمى «إعارة» هي بداية النهاية والخروج من دائرة اهتمام فريقه الأول.

وهناك أيضاً من يرى عكس ذلك، ويعتبر أن الإعارة، فرصة مواتية أمام اللاعب لتغيير الأجواء والبحث عن أرضية لإبراز مؤهلاته وإمكاناته، وبدء مسيرة جديدة تفتح آفاقاً واسعة في بقية مشواره بالملاعب.

حسن علي: تفجير للطاقات

أكد المدرب الوطني حسن علي أن فوائد إعارة اللاعبين في زمن الاحتراف لها إيجابيات أكثر من السلبيات، لأن المدرب الذي حصر قائمة فريقه وحدد اختياراته، يجب أن يمنح الضوء الأخضر أمام بقية اللاعبين لنيل فرصة أخرى مع فريق آخر حتى يحافظوا على مستواهم ويستفيدوا من المشاركات والاحتكاكات والعودة مرة أخرى إلى فرقهم، والاستفادة تكون متبادلة في الإعارة، سواء للفريق الأول الذي منح لاعبه فرصة اللعب، أو بالنسبة للفريق الثاني الذي يحقق بدوره استفادة من لاعبين يحققون له الإضافة، وأيضاً بالنسبة للاعب نفسه الذي يكون بحاجة إلى أرضية مختلفة لتأكيد حقيقة مستواه.

فييرا: قرار اللاعبين

أوضح المدرب البرتغالي المعروف جورفان فييرا أن الإعارة لا تحدد بداية أو نهاية مشوار اللاعبين في كرة القدم، لأن التجربة تختلف من لاعب إلى آخر، وهناك من يجعل من الإعارة فرصة لإثبات نفسه وخطف الأضواء خاصة إذا وجد الظروف المواتية للعب والتألق، وبالتالي تكون بمثابة المنعرج الناجح في مسيرته الكروية، وهناك من تكون الإعارة بداية النهاية له لأنه يفقد الحماس ويتراجع مستواه، والقرار للاعبين، خاصة بالنسبة لأصحاب الخبرة الذين ينتقلون على سبيل الإعارة في عمر متقدم.

داوود علي: مكاسب كبيرة

يرى داوود علي لاعب اتحاد كلباء أن اللعب على سبيل الإعارة لفريق آخر، تجربة مهمة ولها مكاسب كبيرة في مسيرة اللاعب، سواء على المستوى الفني أو الخبرة الكروية، مشيراً إلى أنه سبق وأن لعب معاراً من نادي الشباب سابقاً إلى العين، وقضى فترة ناجحة أكسبته الكثير، سواء على مستوى الشخصي أو الفني، بالإضافة إلى أنه وجد أرضية جديدة، لإبراز طاقاته، مشدداً على أن عقلية اللاعب مهمة جداً لأن الفكر الاحترافي يجب أن يتجسد في طريقة تعامل اللاعب مع الوضعية التي يعيشها.

اللاعبون المعارون هذا الموسم:

أحمد جشك - من شباب الأهلي إلى اتحاد كلباء

مارياني - من شباب الأهلي إلى اتحاد كلباء

عبدالله كاظم - تجديد إعارة من الوصل إلى حتا

عبدالله خميس - تجديد إعارة من الوصل إلى حتا

سعيد جاسم - تجديد إعارة من شباب الأهلي إلى حتا

خلف الحوسني - تجديد إعارة من الظفرة إلى حتا

حمد المرزوقي - تجديد إعارة من الظفرة إلى حتا

سالم العيدي - من الجزيرة إلى خورفكان

فلاح وليد - من العين إلى خوركان

هزاع سالم - من النصر إلى خورفكان

محمد الشحي - من الشارقة إلى اتحاد كلباء

خالد جلال - من النصر إلى خورفكان

وليد سراج - من العين إلى خورفكان

خلفان النوبي - من شباب الأهلي إلى خورفكان

عيسى العتيبة - من الجزيرة إلى خورفكان

حمدان ناصر - من شباب الأهلي إلى الفجيرة

ألفارو أوليفيرا - من شباب الأهلي إلى الفجيرة

علي عيد - من العين إلى الفجيرة

محمد البيرق - من الوصل إلى الفجيرة

ماجد عبدالله - من الوحدة إلى الظفرة

أحمد الحمادي - من الجزيرة إلى الظفرة

أحمد محمود - من الجزيرة إلى الظفرة

إدريس الأمين - من العين إلى الظفرة

حسين عباس - من الوحدة إلى بني ياس

ماجد عبد الله - من الوحدة إلى بني ياس

محمد سرواش - من النصر إلى عجمان

راشد مهير - من الظفرة إلى الوحدة