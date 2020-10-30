النصر والبطائح على لقب كأس الصالات الليلة

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق في السابعة من مساء اليوم مباراة النصر والبطائح على لقب بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات على ملعب صالة نادي مليحة، وهي أول مباراة نهائية في الموسم الجاري.

وكان النصر بطل المجموعة الأولى قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على دبا الحصن في نصف النهائي 4-2، فيما تأهل البطائح ثاني المجموعة الثانية بعد الفوز على شباب الأهلي بطل المجموعة الأولى 3-1

من ناحية أخرى تجمع المنتخب الوطني لكرة الصالات مساء أمس الأول في ملعب صالة نادي البطائح استعداداً لمواجهة منتخب مصر ودياً يومي 3 و5 نوفمبر.