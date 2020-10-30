الجزيرة واتحاد كلباء.. صراع الصدارة في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

يتصدر «صراع الصدارة» مشهد المواجهة المرتقبة لاتحاد كلباء أمام ضيفه الجزيرة على ملعب الأول مساء اليوم ضمن مواجهات انطلاقة جولة «القمم الثلاث» في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي تشهد مباريات مرتقبة أهمها اليوم مواجهة «ديربي بر دبي» بين النصر والوصل على ستاد آل مكتوم، والشارقة والعين، ثم شباب الأهلي مع الوحدة غداً.

وتتركز الأنظار في مواجهة «النمور» أمام «فخر أبوظبي» على فك الاشتباك على صدارة الترتيب، بعدما جمع الفريقان 6 نقاط في الجولتين الماضيتين بفوز الأول على شباب الأهلي 3-2 وعجمان 1-0 على التوالي، فيما تفوق الثاني على النصر والظفرة بنتيجة 2-0، ويقود المتألق هزاع سبيت خاطر هجوم الجزيرة بعدما تصدر مشهد الجولتين الماضيتين بتسجيله هدفين ليحتل المركز الثالث في صدارة قائمة الهدافين.

ويحتضن ستاد «آل مكتوم» المواجهة المتجددة في «ديربي بر دبي» بين «العميد» وضيفه «الإمبراطور» حيث يتفوق الأخير على «الأزرق» بفارق نقطة بفوزه في الجولة الأولى على بني ياس 2-1 والتعادل في الثانية مع حتا 1-1، بدوره يطمح «العميد» استثمار فوزه في الجولة الماضية على خورفكان 3-1 بعد تعثره في الافتتاح بالخسارة أمام الجزيرة 0-2.

وتتوقف رغبة الفجيرة صاحب المركز الرابع حالياً برصيد 4 نقاط في مزاحمة «أهل القمة» على تفوقه في مباراته المنتظرة أمام الظفرة الساعي لفوزه الأول في البطولة، وحصد «الذئاب» أربع نقاط في جولتين على التوالي بالتعادل 3-3 في الأولى مع الشارقة، والفوز 4- صفر في الثانية على بني ياس، ويعد هجوم الفريق الأقوى في الدوري برصيد 7 أهداف، في المقابل تعثر الظفرة في مباراتين على التوالي بالخسارة أمام عجمان 1-2، والجزيرة 0- 2 ليحتل المركز الـ12 في الترتيب العام.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة غداً، بإقامة 4 مباريات حيث يستقبل العين «الثالث» حالياً برصيد 6 نقاط ضيفه الشارقة الخامس (4 نقاط)، فيما يلتقي شباب الأهلي والوحدة في مواجهة متكافئة يطارد فيها «الفرسان» فوزه الأول ويبحث «العنابي» عن تعزيز نقطته الوحيدة حتى الآن، ويلتقي في بقية المواجهات حتا وعجمان على ستاد حمدان بن راشد، وخورفكان وبني ياس على ستاد صقر بن محمد القاسمي.