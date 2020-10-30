تمهيدي الكأس: «الصقور» يستضيف العربي.. والحمرية يواجه التعاون

فيصل النقبي (الفجيرة)

تستكمل اليوم الجولة الرابعة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، بإقامة 3 مباريات ضمن المجموعة الأولى، حيث يلتقي الحمرية والتعاون ثم البطائح ودبا الحصن في قمة الجولة، بينما يستقبل فريق الإمارات ضيفه العربي.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة القوية بين دبا الحصن والبطائح، لأنها تمثل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى البطائح للابتعاد في صدارة المجموعة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه لحسم بطاقة العبور للمرة الثانية على التوالي، بينما يتطلع الحصن لتحقيق أول فوز بعد تعادلين وخسارة.

وتنتظر «الصقور» مواجهة صعبة أمام فريق العربي المتطور بالطموح المشترك للفريقين في البحث عن النقاط الثلاث للدفاع عن فرصة التأهل إلى الدور المقبل بتساويهما برصيد 5 نقاط لكل منهما.

وعلى ملعبه يسعى فريق الحمرية صاحب 4 نقاط لاستعادة الانتصارات في المنافسة أمام ضيفه التعاون الذي لم يحصد أي نقطة بالخسارة في 3 مباريات، حيث يأمل الحمرية حصد النقاط الثلاث لأنه يبتعد بفارق نقطة فقط عن الإمارات والعربي و3 نقاط عن البطائح المتصدر.