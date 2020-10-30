أرسنال وميلان وليستر.. استمرار النجاح في «يوروبا ليج»

روما (د ب أ)

سقط روما الإيطالي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري أمس الأول في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت أيضاً تعادل كلوج الروماني 1-1 مع ضيفه يونج بويز السويسري.

ارتقى كلوج لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه روما، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل يونج بويز وسيسكا صوفيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة.

وحافظ أرسنال الإنجليزي على انطلاقته الموفقة في المجموعة الثانية، عقب تغلبه 3-0 على ضيفه دوندالك الأيرلندي، فيما فاز مولده النرويجي على ضيفه رابيد فيينا النمساوي 1-0.

رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقاً بفارق هدفين على مولده، صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك نفس العدد من النقاط، وظل رابيد فيينا ودونالك في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

وبدت الأوراق مبعثرة تماماً في المجموعة الثالثة، عقب فوز نيس الفرنسي 1-0 على ضيفه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، وسلافيا براغ التشيكي على ضيفه بايرليفركوزن الألماني بالنتيجة ذاتها. وتساوت الفرق الأربعة بالمجموعة في رصيد ثلاث نقاط، فيما تواجد ليفركوزن في الصدارة، لتفوقه بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه هبوعيل بئر السبع، فيما احتل سلافيا براغ ونيس المركزين الثالث والرابع.

وفي المجموعة الرابعة عزز بنفيكا البرتغالي صدارته بالفوز على ستاندار لييج البلجيكي 3-0، فيما فاز رينجرز الاسكتلندي على ضيفه ليتش بوزنان البولندي 1-0.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن رينجرز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ليتشب وزنان وستاندار لييج المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الخامسة، انتزع أيندهوفن الهولندي فوزاً ثميناً من أرض منافسه أومونيا نيقوسيا الصربي 2-1، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة غرناطة الإسباني وضيفه باوك اليوناني.

ويتصدر غرناطة الإسباني المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل أيندهوفن المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويأتي خلفه باوك برصيد نقطتين، بينما يتذيل أومونيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة السادسة، حقق نابولي الإيطالي فوزاً ثميناً على أرض منافسه ريال سوسيداد الإسباني 1-0.

ولحساب المجموعة ذاتها اكتسح ألكمار الهولندي ضيفه ريبيكا الكرواتي 4-1

ويتصدر ألكمار المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه نابولي الإيطالي برصيد 3 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على سوسيداد صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته، فيما يتذيل ريبيكا الكرواتي الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

في المجموعة السابعة، عزز فريقا ليستر سيتي الإنجليزي وسبورتنج براجا البرتغالي صدارتهما للمجموعة.

وفاز ليستر 2 - 1 على مضيفه آيك أثينا، في حين تغلب سبورتنج براجا بالنتيجة ذاتها على مضيفه زوريا لهوهانسك الأوكراني، ليتقاسم الفريقان الإنجليزي والبرتغالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما ظل زوريا وآيك بلا نقاط.

وواصل ميلان الإيطالي انطلاقته الرائعة بالبطولة، بعدما حقق فوزاً ثمينا 3-0 على ضيفه سبارتا براغ التشيكي في المجموعة الثامنة، التي شهدت أيضاً تعادل ليل الفرنسي 2-2 مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

ارتفع رصيد ميلان إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ليل، فيما احتل سيلتيك المركز الثالث بنقطة واحدة، وتذيل سبارتا براغ الترتيب بلا نقاط.

واصل الفريق الإيطالي سيطرته على مجريات الشوط الثاني الذي شهد تسجيل رافاييل لياو وديوجو دالوت الهدفين الثاني والثالث لميلان في الدقيقتين57 و67.

وفي المجموعة التاسعة، حقق فياريال الإسباني فوزاً ثميناً 3-1 على مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني، فيما تغلب مكابي تل أبيب الإسرائيلي 2-1 على مضيفه سيفاس سبور التركي. وتصدر فياريال الترتيب بست نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه مكابي تل أبيب، المتساوي معه في نفس الرصيد، وظل سيفاس سبور وكارباكا آجدام بلا نقاط.

وفي المجموعة العاشرة، تلقى توتنهام الإنجليزي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي 0-1.

وفي المجموعة ذاتها تغلب لاسك لينز النمساوي على لودوجوريتس البلغاري 4-3.

ورفع أنتويرب رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن لينز صاحب المركز الثالث، فيما يحتل لودوجريتس المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الحادية عشر، ارتقى فولفيرسبيرجير للصدارة باكتساحه لفينورد روتردام الهولندي 4-1، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة سسكا موسكو الروسي مع دينامو زغرب الكرواتي.

ويتصدر فولفيرسبيرجير المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يحتل سسكا موسكو المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن دينامو زغرب صاحب المركز الثالث، فيما يحتل فينورد المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وعزز هوفنهايم الألماني صدارته للمجموعة الثانية عشرة، بفوزه على جينت البلجيكي 4-1، فيما اكتسح ريد ستار بلجراد الصربي ضيفه سلوفان ليبيرتش التشيكي 5-1.

ويتصدر هوفنهايم ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ريد ستار بلجراد المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سلوفان صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل جينت الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.