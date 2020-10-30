نتيجة اختبار كورونا لرونالدو نجم يوفنتوس جاءت سلبية

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن نتيجة اختبار فيروس كرونا المستجد الذي خضع له هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، جاءت سلبية.

وقال النادي، في بيان، "أجرى رونالدو مسحة جديدة لكوفيد-19 وجاءت النتيجة سلبية".

وأضاف "بالتالي، تعافى اللاعب بعد 19 يوماً ولم يعد عرضة للحجر في المنزل".

وكان رونالدو (35 عاما) أصيب بالفيروس خلال وجوده مع منتخب بلاده استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية، في فترة الاستراحة الدولية. وشخصت أول نتيجة إيجابية له في 13 أكتوبر الجاري، ليعود إلى تورينو حيث حجر نفسه في منزله.

وأدت الإصابة بالفيروس إلى غياب رونالدو عن مباراة مع منتخب البرتغال وأربع مباريات مع يوفنتوس آخرها كان الأربعاء ضد الغريم السابق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق الكاتالوني 2-صفر.

وكان رونالدو، الهداف التاريخي لمسابقة دوري الأبطال برصيد 130 هدفا، غاضبا لغيابه عن المباراة ضد برشلونة، بعد أن أفادت التقارير أن نتائج الاختبارات كانت إيجابية للمرة الـ18 ما حرمه من مواجهة غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحتل يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم التسعة السابقة، المركز الخامس في ترتيب البطولة الحالية برصيد تسع نقاط بفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر، وهو يحل الأحد ضيفا على سبيتسيا الوافد الجديد إلى "سيري أ".