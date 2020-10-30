صراع بين قطبي «ميلانو» على مدافع «نابولي»

القاهرة (الاتحاد)

يتنافس ناديا إيه سي ميلان وإنتر ميلان للحصول على خدمات الظهير الصربي نيكولا ماكسيموفيتش نجم فريق نابولي، أحد أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، والذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم. وذكرموقع «ميركاتو الدوري الإيطالي» إن قطبي مدينة ميلانو «الروسونيري» و«النيراتزوري» أجريا اتصالات باللاعب الصربي في محاولة من كل منهما لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه خلال «الميركاتو» الشتوي المقبل.

وأضاف الموقع الإيطالي إن إدارة نابولي لاتمانع في بيع اللاعب رغبة منها في الحصول على مبلغ من المال لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية التي أثرت على ميزانية النادي من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بدلاً من الاضطرار إلى الاستغناء عنه مجاناً في يونيو المقبل.

يذكر أن ماكسيموفيتش «28سنة» يلعب في نابولي منذ عام 2016، وسبق له اللعب لمدة موسمين لنادي تورينو، وكان لاعباً سابقاً في نادي النجم الأحمر «رد ستاربلجراد».