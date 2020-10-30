يوفنتوس ينتظر رونالدو.. والإنتر «أعرج»!

روما (أ ف ب)

يأمل مدرب يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو بعودة نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصاب بفيروس كورونا المستجد، في مواجهة سبيتزيا غداً، لتعويض خسارته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والعودة إلى رأس ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع انطلاق المرحلة الثامنة.

لم يكن رونالدو حاضراً مع خسارة فريقه 0-2 أمام برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، كوفيد- 19 الذي أصيب به منذ أسبوعين وأتت نتيجته إيجابية أيضاً قبل المباراة، وبالتالي مني بيرلو بأولى هزائمه كمدرب.

كانت البداية متعثرة بالنسبة ليوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في السنوات التسع الماضية على التوالي، الذي يأمل بحصد اللقب العاشر في «الكالشيو» توالياً، وأول لقب أوروبي له خلال ربع قرن. وسيكون إنتر ميلان أيضاً سيكون بهجوم أعرج، مع غياب مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو أمام بارما بعد إصابته بشد عضلي في الفخذ، وقد يغيب لذلك أيضاً في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل. ويحتل «عملاق تورينو» المركز الخامس في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط عن أيه سي ميلان، حيث يلمع نجم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفاز «السيدة العجوز» بمباراته الافتتاحية ضد سامبدوريا في سبتمبر، وهو الفوز الوحيد له في الدوري هذا الموسم، قبل ثلاثة تعادلات. وحصد الفريق أيضاً ثلاث نقاط سهلة بعد تسجيله فائزاً 3-0، حين رفض نابولي السفر إلى تورينو في الرابع من أكتوبر بسبب الإجراءات المتخذة حيال فيروس كورونا المستجد.

وقال مدافع الفريق ليوناردو بونوتشي: «نتائجنا لا ترقى إلى معاييرنا، لقد حان الوقت لنسن أسناننا ونتحد ونخرج أفضل ما لدينا، نفتقد لاعبين مهمين، هذا ليس عذراً، إنه حقيقة، لكن في غضون أربعة أيام سنعود إلى الملعب وسنحاول تقديم الأفضل».