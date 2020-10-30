إيسكو على «رادار السيدة العجوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن إدارة نادي يوفينتوس الإيطالي حددت اللاعب الدولي الإسباني إيسكو نجم خط وسط نادي ريال مدريد، هدفاً لها في «الميركاتو» الشتوي القادم، مستفيدة من عدم مشاركته بصفة منتظمة مع النادي «الملكي»، ورغبته في اللعب لفترات أطول. وكانت إدارة «السيدة العجوز» حاولت قبل بضع سنوات التعاقد مع إيسكو، ولكن ناديه الإسباني تمسك بوجوده ضمن صفوف الفريق.

وذكر موقع «دون بالون» الإيطالي إن أصحاب القرار في يوفينتوس مهتمون جداً بالحصول على خدمات النجم إيسكو ويسعون إلى الدخول في مفاوضات مع ناديه من أجل ضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر أن إيسكو مازال مرتبطاً بعقد مع «الميرينجي» حتى صيف 2022، ولكنه لم يعد منذ بداية الموسم الحالي ضمن الاختيارات الأولى للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، إذ لا يشركه في المباريات بصفة أساسية، وإنما يدفع به من وقت إلى آخر في شوط المباراة الثاني وأحياناً لمدة عشر دقائق فقط، وهو ما أثار غضب اللاعب.

يذكر أن إيسكو يلعب في الريال منذ عام 2013، ويبلغ سعره الحالي 30 مليون يورو، وفقاً لماذكره موقع «ترانسفير ماركت» الخاص بتحديد القيمة السوقية للاعبين.