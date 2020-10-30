بليجريني تتعافى من كورونا

ميلان (رويترز)

أعلنت السباحة الإيطالية فيدريكا بليجريني الحاصلة على عدة ألقاب عالمية وأولمبية تعافيها من فيروس كورونا بعد أسبوعين من إصابتها بالعدوى، وقالت السباحة البالغة من العمر 32 عاما والتي تعتزم المنافسة في الأولمبياد للمرة الخامسة والأخيرة في مسيرتها في ألعاب طوكيو العام المقبل «النتيجة جاءت هذه المرة سلبية».

وتحمل بليجريني الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر حرة، وفازت بذهبية 200 متر حرة في أولمبباد بكين 2008 ولقب بطولة العالم في المسابقة ذاتها في أعوام 2009 و2011 و2017 و2019 إضافة إلى ذهبية بطولة العالم في سباق 400 متر حرة في 2009 و2011.