إصابة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بكورونا

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد، في بيان مقتضب "صباح اليوم، جاءت نتيجة فحصي إيجابية (بكوفيد-19). أعاني من أعراض خفيفة. لكني على ما يرام".

وأضاف "في الوقت الحالي، أنا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الأقل. انتبهوا لأنفسكم وأحبائكم".

وأعلن "كاف"، أمس الخميس، تأجيلا جديدا لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، بالإضافة إلى المباراة النهائية إلى أجل غير محدد.

وكان "كاف" قرر الأسبوع الماضي تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر المقبل (السبت)، بسبب ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بكورونا لدى الرجاء إلى 14 لاعبا.

تأتي إصابة رئيس الاتحاد الأفريقي بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن إصابة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ويسعى أحمد إلى إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد القاري خلال مؤتمر الاتحاد المقرر في مارس المقبل.

وأصيب العديد من مشاهير لاعبي كرة القدم بالفيروس منهم البرتغالي رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الذي حرمته الإصابة بالمرض من خوض المباراة الأخيرة مع ناديه ضد غريمه السابق النجم الأرجنتيني ميسي في برشلونة في إطار دوري أبطال أوروبا.



