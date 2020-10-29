الوحدة وشباب الأهلي.. «قمة الاحتمالات»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تبقى قمة الوحدة وشباب الأهلي مفتوحة على كل الاحتمالات، رغم التفوق الواضح لـ«الفرسان» على «العنابي» في عصر الاحتراف، الذي التقيا فيه بـ23 مباراة كانت الغلبة فيها لشباب الأهلي بـ11 فوزاً مقابل 5 انتصارات فقط للوحدة، الذي يخطط لزيادة هذا الرقم في هذه المباراة، التي يمتلك طرفاها الحافز للخروج بالعلامة الكاملة منها، وخاصة أن صاحب الأرض يأتي من خسارة، بينما تعادل الضيف في الجولة الماضية.

ويعيش الوحدة ظروفاً أصعب من منافسه، وخاصة على صعيد المحترفين الأجانب، حيث يفقد جهود لوفانور جناحه ولاعب الفرسان السابق المصاب وتواجد مبوكو على دكة البدلاء، فضلاً عن عدم جاهزية خليل إبراهيم، الذي يعد من الأوراق المهمة في مثل هذه المباريات، بعكس شباب الأهلي، الذي وإن غابت بعض العناصر فلديه وفرة كبيرة من اللاعبين في جميع مراكز اللعب.

وهذه المعطيات لن ترجح كفة طرف على الآخر، إذا ما أخذنا في الحسبان الندية الكبيرة التي حضرت في آخر 3 مواسم، بغض النظر عن ظروف أي منهما حيث التقيا بـ5 مباريات حضر التعادل في 3 منها مقابل فوز لكل منهما، ولذلك فإن هذا اللقاء يحمل تحدياً خاصاً للاعبين على أرضية الميدان، ويحرص كل لاعب خلاله على تقديم الأفضل، ولذلك فإن الحماس الكبير والأداء المفتوح سيكونان السمة المميزة للمواجهة التي عرفت بأنها تكون عادة عامرة بالأهداف في غالب لقاءات الفريقين، حيث لم تسجل أهداف سوى في 3 مباريات فقط خلال المواسم الـ12 السابقة.