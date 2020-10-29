النصر «عميد الديربي» بثلاثية

مراد المصري (دبي)

حسم النصر مواجهة «ديربي بر دبي» بالفوز على الوصل بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على استاد زعبيل في انطلاق الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ليقدم «العميد» أوراق اعتماده بوصفه أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد «الإمبراطور» عند 3 نقاط.

وكسر تيجالي حالة الصيام ليسجل أول أهدافه بالقميص «الأزرق»، بعدما تابع كرة مرتدة من القائمة بعد تسديدة من زميله ريان مينديز، أودعها تيجالي بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 42.

وعاد تيجالي ليضاعف النتيجة بعد تمريرة من ضياء السبع وضعته بمواجهة حارس المرمى لم يتوانى عن تسجيلها بكرة ساقطة ذكية في الدقيقة 61، وعزز النصر تقدمه بهدف ثالث سجله ضياء السبع في الدقيقة 70.

وشهدت الجولة تحقيق الجزيرة فوزه الأول الذي جاء على حساب اتحاد كلباء بهدفين دون رد، جاء بواسطة فيرنانديز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82، وميلوس كوزانوفيتش في الدقيقة 8، ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة الخامسة بعد ثلاث جولات، بعد تعادله في الجولتين السابقتين، في حين بقى اتحاد كلباء برصيد 3 نقاط.

ونجح الظفرة من قلب تأخره إلى فوز ثمين على الفجيرة بنتيجة 3-1، سجل أهداف الظفرة ميخائيل روشيوفل في الدقيقة 41، ودينلسون في الدقيقة 53، وياسين البخيت من ضربة جزاء في الدقيقة 81، فيما سجل هدف الفجيرة رولي في الدقيقة 15.

ووصل فارس الظفرة إلى النقطة السابعة في أفضل حصاد له بتاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي، بينما حقق «الذئاب» بدوره أسوأ حصاد له خلال أول 3 جولات في المسابقة من دون رصيد.