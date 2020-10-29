«السلطان».. «خارج المنافسة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان الإيطالي، بأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق، والذي أكمل عامه الـ39 في 3 أكتوبر الجاري، ما زال يبهره بأدائه وأهدافه ولياقته البدنية العالية وشغفه الشديد باللعب كل الوقت.

وقال: «إبرا يرغب دائماً في أن يكون داخل المستطيل الأخضر في كل المباريات، لو سألته تلعب أو ترتاح يا زلاتان، سيكون رده الدائم ألعب طبعاً»، ولكن بيولي أكد أنه مطالب بضرورة تدوير اللاعبين، من أجل إراحتهم في ظل جدول المباريات المضغوط ما بين بطولة الدوري والدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وكشف بيولي النقاب عن أن فريقه لعب 9 مباريات رسمية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي وهو رقم كبير، وعلق قائلاً: «نحن نلعب كثيراً ولا بد من التوقف لتقييم الموقف من وقت لآخر حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد أو الإصابات، وذكرت شبكة راديو مونت كارلو سبورت التي نقلت هذه التصريحات: إن المدير الفني الإيطالي لم يحدد ما إذا كان «تدوير اللاعبين» سيشمل «السلطان إبرا» أم لا.