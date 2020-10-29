الجزيرة يخترق «حائط النمور» بثنائية

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزه الأول في دوري هذا الموسم على حساب اتحاد كلباء بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي مساء أمس.

ورفع الجزيرة رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة بعد ثلاث مباريات مرت من البطولة.

ولم يحقق «فخر أبوظبي» الفوز في أول جولتين أمام النصر والظفرة واكتفى بالتعادل ليحصد نقطتين فقط من أصل 6 نقاط، ورغم تأخر الفوز إلى العشر دقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن البدلاء نجحوا في تغيير النتيجة عن طريق البرازيلي جونيور الذي سجل في مرماه بالخطأ وميلوس، الذي سجل أول أهدافه في دوري الخليج العربي مع الجزيرة من ضربة ثابتة نفذها بطريقة رائعة.

واستمر صيام علي مبخوت الهداف التاريخي للجزيرة للمباراة الثالثة على التوالي ووقف الحظ حائلاً أمام مبخوت خاصة بعدما تولى القائم الأيسر مهمة التصدي لتسديدة رائعة منه في الدقيقة 60.

نجح بدلاء «فخر أبوظبي» خاصة البرازيلي برونو، الذي شارك في الحصة الثانية بدلاً من عمر تراوي في تحويل دفة المباراة، حيث زاد من النشاط الهجومي للفريق وتسبب في الهدف الأول الذي سجله مهاجم اتحاد كلباء في مباراة.

واكتفى «النمور» بالاعتماد على الدفاع المغلق والاعتماد على المرتدات التي لم تسعفه مطلقاً في ظل البطء في الارتداد من الدفاع للهجوم وكذلك صحوة الدفاع الجزراوي.

على الجهة الأخرى نجح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة في اختراق الدفاع المحكم من منافسه داسيلفا حتى وإن تأخر ذلك، بعدما أجرى عدداً من التغييرات في اللاعبين وفي مراكزهم داخل الملعب خاصة محمد ربيع وخلفان مبارك.

كايزر: كافأنا أنفسنا رغم التأخر

أبدى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة ارتياحه للأداء الذي قدمه فريقه أمام اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن اللاعبين نجحوا في تقديم كرة متميزة على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

وأكد كايزر أن الجزيرة لم يسمح لاتحاد كلباء باستغلال المرتدات التي اعتمد عليها في المباراة، ومنع المنافس من تحقيق هدفه.

وأضاف: «رغم التأخر لبعض الوقت في إدراك الفوز، وضياع بعض الفرص السهلة، إلا أننا كافأنا أنفسنا في النهاية على المجهود الكبير الذي بذلناه طوال التسعين دقيقة، لنستحق الفوز بالنقاط الثلاث».

داسيلفا: لا نستحق الخسارة

أعرب خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء عن حزنه الشديد بسبب خسارة فرقه أمام الجزيرة بهدفين من دون رد، وقال: «قدمنا مباراة رائعة خاصة على الجانب الدفاعي والتكتيكي ولا نستحق الخسارة مطلقاً».

وأضاف: «لقد ارتبكنا بعد الهدف الأول الذي جاء بعد دربكة داخل منطقة الجزاء ولم نستطع التماسك حتى باغتنا الجزيرة بالهدف الثاني ليقضي على اللقاء في آخر عشر دقائق فقط».

وطالب داسليفا لاعبيه بالتفكير في المستقبل وعدم الالتفات للخسارة والاستفادة فقط من الأخطاء التي وقعت في المباراة لتقديم الأفضل في المستقبل.