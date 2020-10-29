«الفارس 7» يخطف نقاط «الذئاب»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قلب الظفرة الطاولة على ضيفه الفجيرة وحول تأخره بهدف إلى الفوز بـ3 أهداف، ليواصل رحلته الناجحة في الدوري حتى الآن ويصل إلى النقطة السابعة في أفضل حصاد له بتاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي، ويؤكد بالأرقام أنه قادم ليكون «الحصان الأسود» في المسابقة هذا الموسم، بينما واصل «الذئاب» سيناريو مبارياته السابقة بالتألق في الشوط الأول وفقدان التركيز في الثاني ليحقق بدوره أسوأ حصاد له خلال أول 3 جولات في المسابقة.

وتمكن «فارس الظفرة» من كسب تحدي النقص الكبير في صفوفه، وبرهن أن دكة بدلائه قادرة على التعويض أي نقص، وساهم تألق حارسه خالد السناني من جهة وتنوع مصادر خطورته الهجومية من جهة ثانية في هذا الفوز المستحق الذي عزز ثقة الفريق في قدرته على تقديم موسم مميز.

وبدأ سيناريو الأهداف الأربعة بتسديدة يسارية من قوس خط الـ18 للهولندي رولي نوناتو الذي استغل كرة مبعدة من الدفاع ليسجل منها الهدف الأول في اللقاء، وأضاع اللاعب نفسه أكثر من فرصة أخرى قبل أن يدرك مواطنه روشوفيل لاعب الظفرة التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلاً خطأ خروج حارس الفجيرة.

وفي الشوط الثاني ألغت تقنية الفيديو ركلة جزاء لمصلحة الفجيرة بعد التحام بين الجساسي وصمويل، قبل أن ينتفض الظفرة ويضيف الهدف الثاني عبر دينيلسون بيريرا، الذي يسجل أول أهدافه في الدوري، ثم احتسبت ركلة جزاء لمصلحة بيريرا نفسه بعد خطأ من محمد مصطفى، وتصدى لتنفيذها بنجاح ياسين البخيت ليحرز هدفاً ثالثاً لفريقه والرابع له هذا الموسم ليتصدر الهدافين مع اليوم الأول من الجولة، لتنتهي المواجهة بحفاظ الظفرة على تفوقه التاريخي على الفجيرة بـ3 انتصارات مقابل فوز يتيم للذئاب.

فيلسيوفينتش: فخور بفريقي

عبر فيليسوفينتش مدرب الظفرة عن فخره بفريقه وبالمردود الذي قدمه خلال المباراة، وبشكل خاص في الشوط الثاني.

وقال: «أهنئ اللاعبين بهذا الفوز الذي جعلنا في وضع أفضل قبل مواجهة الشارقة الأسبوع المقبل، ويجب أن نطوي صفحة هذه المباراة التي كانت صعبة كما توقعناها وقدم فيها المنافس مستوى جيداً، وأجبرنا على التراجع في الشوط الأول بامتلاكه الكرة، لكن استطعنا أن نعود ونجسم المواجهة لمصلحتنا رغم غياب لاعبين ذي خبرة نوعية عن اللقاء، وأريد أن أشكر الحارس خالد السناني الذي كان قائداً جيداً رغم شعوره بالإعياء أمس الأول».

جوران: لم نكن سيئين

أرجع الصربي جوران مدرب الفجيرة خسارة فريقه إلى غياب التركيز والأخطاء الفردية، معتبراً أن عدم حصاد نقطة في أول جولتين ساهم في الحالة الذهنية للاعبين، لكنه في الوقت نفسه أكد أن فريقه قدم مباراة جيدة ولم يكن سيئاً، خاصة في الشوط الأول، الذي نجح خلاله في الضغط على الظفرة وتهديد مرماه في مناسبات عديدة.

وأضاف: «علينا أن نطوي صفحة هذه المباراة والتركيز على لقاء الجولة المقبلة أمام العين، علينا تكثيف العمل والتركيز بشكل أكبر في الفترة المقبلة».