23 جواداً في مزاد جمعية الخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جمعية الخيول العربية بنادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم، مزاد الجمعية للخيول العربية الأصيلة، والذي يسبق بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة كبيرة.

يضم المزاد 23 خيلاً، ويتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من الملاك ومربي الخيول العربية من مختلف مناطق الدولة ودول المنطقة لمتابعة المزاد الذي يتضمن مجموعة مميزة من الخيل العربية.

وأكد محمد الحربي المدير العام للجمعية، أن الجمعية ظلت تحرص على تنظيم هذه المزادات بهدف إتاحة الفرصة للملاك والمربين لاقتناء خيول جديدة لتطوير إنتاجهم وتجديد الدماء في مرابطهم وإسطبلاتهم.

وأوضح أن جميع الخيول المعروضة مسجلة لدى جمعية الإمارات للخيول العربية، مشيراً إلى أن التسجيل ومعاينة الخيول المشاركة سيكون في العاشرة من صباح اليوم، فيما يبدأ المزاد الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وقال الحربي: إن هذه المزادات أسهمت في توسيع قاعدة الملاك وتبادل المرابط دماء أنقى السلالات، الأمر الذي بدوره أدى لجودة الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، ومن ثم زيادة الطلب عليه.

واختتم حديثه، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الخيول العربية، على دعمه اللامحدود لمربي وملاك الخيول العربية الأصيلة والحفاظ على أفضل السلالات في جميع مجالاتها، كما توجه بالشكر للشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، نائب رئيس الجمعية والذي ظل يشرف ويتابع تنفيذ توجيهات رئيس الجمعية.