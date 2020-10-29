«الشارقة الرياضي» يناقش المشاريع الاستثمارية في نادي البطائح

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس الشارقة الرياضي عدداً من المشاريع والمبادرات الاستثمارية الحالية والمستقبلية في نادي البطائح، خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة، والأعضاء أحمد عبدالكريم المازمي وزكية سهيل المشرخ.

والتقى أعضاء اللجنة مع عبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام رئيس لجنة الاستثمار بالنادي، وأحمد سيف بن نهيلة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار بالنادي، ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي عضو مجلس الإدارة المدير المالي وعضو لجنة الاستثمار، والدكتور علي سماكة المدير التنفيذي للنادي.

وأثنى الدح على خطط الاستثمار بالنادي، نظراً لتميز النادي من الناحية الاستثمارية، ومن جانبه أكد عبيد الطنيجي على الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي للنادي، مشيداً بأهمية هذه الاجتماعات التنسيقية للاستفادة من خبرات المجلس.