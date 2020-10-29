«البرشاء» يدشن سباقات مضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)

يدشن مضمار جبل علي أول سباقاته «البرشاء» في موسم السباقات الجديد 2020-2021، والذي يتألف من سبعة أشواط مثيرة، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة 524 ألف درهم برعاية شادويل.

ويسعي «ميستري لاند» الفائز بسباق مبتدئة لمواصلة عروضه الجيدة في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1400 متر، حيث تنافسه خمسة خيول، مثل رفيقه في الإسطبل «تايمس باست»، و«مقترب» الذي يشارك في الرمل للمرة الأولى، إلى جانب «منتخب» و«حافل».

ويعود «رايق» الفائز بسباق المبتدئة في المضمار الأصفر العام الماضي، للمنافسة في شوط الافتتاح بسباق تكافؤ لمسافة 1400 متر، بمشاركة 11 خيلاً في عمر الثلاث سنوات فما فوق، وأحرز نتائج جيدة عقب ذلك، ويحمل الوزن الأعلى في السباق.

ويسعي رفيقه في الإسطبل «غيرنسي»، الذي حل في الميزان في آخر ثلاثة سباقات خاضها، لخطف اللقب، ومن المتوقع أن يشكل خطورة في هذا السباق الجواد «آر ون» الذي قدم أداء فوق الوسط الموسم الماضي.

وسيكون «ليدرشيب» الأبرز في الشوط الثاني على مسافة 1400 متر، حيث أحرز الوصافة في آخر سباقين خاضهما على ذات المضمار والمسافة قبل سبعة أشهر، وتنطلق 10 خيول جديدة أبرزها «مسالي» فيما يعود رفيقه «دارك ثندر».

ويسعى «جست ايه بيني» الفائز في مسافة 1950 متراً، لاستعادة مستواه في ثالث أشواط الحفل على مسافة 1400 متر ويواجه خيولاً قوية، أبرزها رفيقه في الإسطبل «فنار» الذي حل في المركز الرابع في سباقه الوحيد بالمضمار الأصفر.

ولن يكون «ميستيك موون» الذي اختاره باتريك دوبس صيداً سهلاً، وهناك «أود تو أوتوم» الفائز في سباقين على ذات المضمار والمسافة في الموسم الماضي، وسيكون «بنسلفانيا دوتش» رقماً صعباً، وسبق له أن أحرز الوصافة العام الماضي.

وتنطلق 10 خيول متمرسة غالبيتها حققت الألقاب في جبل علي ومختلف المضامير المحلية، مثل وسيكون «بيتشكومبر باي» الفائز في سباقين، الأبرز في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر (تكافؤ)، ويواجه «ديلي بوليتين» الذي افتتح مسيرته المحلية بفوز في المضمار الأصفر، بينما تمثل المهرة الفائزة بسباقين «ليدي بارما» بقيادة ريتشارد مولن الخطورة.

وتتنافس خيول السرعة المبتدئة في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، ويشكل «سديد» الخطورة الأكبر، ومن الأرجح أن يكون قد تطور مستوى «وات ايه ميتال»، وهناك «بوزلس اليجانت» وهما أصحاب التصنيف الأعلى في السباق.

ويتحفز «مقدام» الفائز في الموسم الماضي لتحقيق الفوز في الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متر، وهناك المتألق في العين «أنتيمو»، والفائز على ذات المضمار والمسافة «هالو»، إلى جانب «كرينزبيل» و«مقادير».