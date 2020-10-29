اتحاد اليد يرسم خطط استراتيجية 2024

رضا سليم (دبي)

اعتمد اتحاد اليد الخطة الاستراتيجية للاتحاد خلال الدورة الانتخابية 2020-2024، خلال اجتماعه الذي حضره نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وعبدالسلام المحيربي نائب الرئيس، وناصر الحمادي الأمين العام، وعبدالله الكعبي الأمين العام المساعد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والأعضاء سعود إبراهيم وداوود المليح وعدنان الشامسي وفيصل الطواش وأنيسة الشدادي.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة لبناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة، والوصول إلى منصات التتويج في جميع الفئات والتحول الرقمي للاتحاد والحوكمة الإلكترونية، والتخطيط لتنظيم واستضافة البطولات الخليجية والعربية والقارية والعالمية.

كما اعتمد الاجتماع تشكيل اللجان العاملة، ويترأس نبيل عاشور لجنة التطوير والنائب عبدالسلام ربيع وعضوية ناصر الحمادي وسعود صالح وعدنان الشامسي فيما يترأس أداوود المليح لجنة المسابقات، ومعه عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس اللجنة، وعضوية ناصر سالم الحمادي وعبدالله سعيد الكعبي وعدنان فرج الشامسي وأنيسة عمر الشدادي.

ويترأس لجنة المنتخبات الوطنية عبدالله سعيد الكعبي والنائب ناصر سالم الحمادي وعضوية عبدالسلام ربيع المحيربي وداوود المليح وسعود صالح وأنيسة عمر الشدادي، ويترأس لجنة الحكام والقانون عبدالسلام ربيع المحيربي والنائب داوود المليح وعضوية سعود صالح وعدنان فرج الشامسي وفيصل الطواش.

وكلف الاجتماع الأمانة العامة في الاتحاد بفتح قنوات التواصل مع رؤساء شركات الألعاب الرياضية بالأندية بخصوص آلية تطوير التعاون بينهم وبين الاتحاد، وكذلك الاستماع إلى ما يطرحونه من مقترحات وتصورات عن المرحلة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تشهد كأس الإمارات للرجال اليوم مواجهة تجمع بين النصر ودبا الحصن في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، والتي ستقام بينهما بصالة الملك الشرقاوي، وهي المباراة التي تحدد كثيراً من ملامح المنافسة في هذه المجموعة، بعدما فاز الشارقة على دبا الحصن والظفرة، وفي حالة فوز النصر ستكون الجولة الأخيرة في المجموعة بين النصر والشارقة على القمة وهي المباراة التي ستقام 9 يناير المقبل، وسيتأهل المتصدر إلى الدور النهائي الذي سيقام بنظام الدوري من دور واحد، ليتحدد بعدها البطل.