دبي (الاتحاد)
تحتضن بحيرة سد حتا بعد فترة الظهيرة اليوم، سباق قوارب التجديف - واقف، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويحمل شعار «نحن نجدف من أجل حتا» للمرة الأولى، ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2020-2021.
ويقام الحدث اليوم، بالتزامن مع انطلاق تحدي دبي للياقة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق مع شركة حتا للمغامرات وحتا كاياك ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء وكذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في مدينة حتا.
وأكملت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات لإنجاح التظاهرة حسب البرنامج الزمني، الذي سيبدأ عند الساعة الثانية من بعد الظهر، باستكمال إجراءات التسجيل، ثم انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين المشاركين، من أجل شرح مسار السباق، ومن ثم التحول إلى مياه بحيرة سد حتا لبدء الفعاليات وسباقات الرجال والسيدات.
ورصدت اللجنة المنظمة للحدث جوائز مالية مغرية للمشاركين في التظاهرة، يصل مجموعها إلى مبلغ 100 ألف درهم، توزع على الفئات المشاركة وهي سباقات الرجال لمسافة 3 كلم والسيدات لنفس المسافة، ثم الناشئين لمسافة كيلو متر واحد، كما ستقدم اللجنة، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ميداليات «شكراً خط دفاعنا الأول» للمتفوقين في الحدث.
وقال محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن تنظيم فعالية سباق قوارب التجديف- واقف، للمرة الأولى في بحيرة سد حتا، يأتي تكاملاً مع الدور التاريخي الذي يلعبه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يشهد المسطح المائي في البحرية وللمرة الأولى تنظيم حدث من قبل النادي، الذي يسعى دائماً للترويج لجميع مناطق دبي ذات الجذب السياحي، لما تتمتع به هذه المنطقة من جمال الطبيعة وسط الجبال وهدوء مياه البحيرة التي ستكون مسرحاً للحدث.
وأشار محمد عبدالله حارب إلى أن الحدث يأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات تحدي دبي للياقة في دورته الرابعة، والذي شكل نقطة حراك رياضي كبير في الإمارة، مما يجعل الحدث محط الأنظار، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة وضمن جهودها، تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المسؤولة، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه مسبقاً لجميع المشاركين.
وكشف أن عملية التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من قبل محبي هذه الرياضة التي أصبحت من الرياضيات المنتشرة في الدولة، نظراً لسهولتها وتوفر كل الشروط لممارستها في وجود سواحل ممتدة وأجواء مثالية، وقد نفذ النادي وبنجاح كبير من قبل حدثين ضمن مبادرته «نحن نجدف من أجل دبي» في شهري يونيو وأغسطس الماضيين.