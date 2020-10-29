«نحن نجدف من أجل حتا» اليوم

دبي‎ ‬(الاتحاد)

تحتضن ‬بحيرة ‬سد ‬حتا ‬بعد ‬فترة ‬الظهيرة ‬اليوم، ‬سباق ‬قوارب ‬التجديف - ‬واقف، ‬الذي ‬ينظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬ويحمل ‬شعار «نحن ‬نجدف ‬من أجل ‬حتا» ‬للمرة ‬الأولى، ‬ضمن ‬روزنامة ‬السباقات ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬2020-2021.

ويقام‎ ‬الحدث ‬اليوم، ‬بالتزامن ‬مع ‬انطلاق ‬تحدي ‬دبي ‬للياقة، ‬بالتعاون ‬مع ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬وبالتنسيق ‬مع ‬شركة ‬حتا ‬للمغامرات ‬وحتا ‬كاياك ‬ولجنة ‬الإمارات ‬للتجديف ‬والتزحلق ‬على ‬الماء ‬وكذلك ‬الدوائر ‬الحكومية ‬والمؤسسات ‬الوطنية ‬في ‬مدينة ‬حتا.

وأكملت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة كافة ‬التجهيزات ‬لإنجاح ‬التظاهرة ‬حسب ‬البرنامج ‬الزمني، ‬الذي ‬سيبدأ ‬عند ‬الساعة ‬الثانية ‬من ‬بعد ‬الظهر، ‬باستكمال ‬إجراءات ‬التسجيل، ‬ثم ‬انعقاد ‬الاجتماع ‬التنويري ‬بين ‬اللجنة ‬المنظمة ‬والمتسابقين ‬المشاركين، ‬من ‬أجل ‬شرح ‬مسار ‬السباق، ‬ومن ‬ثم ‬التحول ‬إلى ‬مياه ‬بحيرة ‬سد ‬حتا ‬لبدء ‬الفعاليات ‬وسباقات ‬الرجال ‬والسيدات.

ورصدت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬للحدث ‬جوائز ‬مالية ‬مغرية ‬للمشاركين ‬في ‬التظاهرة، ‬يصل ‬مجموعها ‬إلى ‬مبلغ ‬100 ‬ألف ‬درهم، ‬توزع ‬على ‬الفئات ‬المشاركة ‬وهي ‬سباقات ‬الرجال ‬لمسافة ‬3 ‬كلم ‬والسيدات ‬لنفس ‬المسافة، ‬ثم ‬الناشئين ‬لمسافة ‬كيلو متر ‬واحد، كما ‬ستقدم ‬اللجنة، ‬بالتنسيق ‬مع ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬ميداليات «شكراً ‬خط ‬دفاعنا ‬الأول» ‬للمتفوقين ‬في ‬الحدث.

وقال‎ ‬محمد ‬عبدالله ‬حارب، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لنادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬إن ‬تنظيم ‬فعالية ‬سباق ‬قوارب ‬التجديف- ‬واقف، ‬للمرة ‬الأولى ‬في ‬بحيرة ‬سد ‬حتا، ‬يأتي ‬تكاملاً ‬مع ‬الدور ‬التاريخي ‬الذي ‬يلعبه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬‬حيث ‬يشهد ‬المسطح ‬المائي ‬في ‬البحرية ‬وللمرة ‬الأولى ‬تنظيم ‬حدث ‬من ‬قبل ‬النادي، ‬الذي ‬يسعى ‬دائماً ‬للترويج ‬ل‬جميع ‬مناطق ‬دبي ‬ذات ‬الجذب ‬السياحي، ‬لما ‬تتمتع ‬به ‬هذه ‬المنطقة ‬من ‬جمال ‬الطبيعة ‬وسط ‬الجبال ‬وهدوء ‬مياه ‬البحيرة ‬التي ‬ستكون ‬مسرحاً ‬للحدث.

وأشار‎ ‬محمد ‬عبدالله ‬حارب ‬إلى ‬أن ‬الحدث ‬‬يأتي ‬بالتزامن ‬مع ‬انطلاق ‬فعاليات ‬تحدي ‬دبي ‬للياقة ‬في ‬دورته ‬الرابعة، ‬والذي ‬شكل ‬نقطة ‬حراك ‬رياضي ‬كبير ‬في ‬الإمارة، ‬مما ‬يجعل ‬الحدث ‬محط ‬الأنظار، ‬مشيراً ‬إلى ‬أن ‬اللجنة ‬المنظمة ‬وضمن ‬جهودها، ‬تقوم ‬بتطبيق ‬كافة ‬الإجراءات ‬الاحترازية ‬الصادرة ‬من ‬الجهات ‬المسؤولة، ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬تم ‬التأكيد ‬عليه ‬مسبقاً ‬لجميع ‬المشاركين.

وكشف‎ ‬أن ‬عملية ‬التسجيل ‬شهدت ‬إقبالاً ‬كبيراً ‬من ‬قبل ‬محبي ‬هذه ‬الرياضة ‬التي ‬أصبحت ‬من ‬الرياضيات ‬المنتشرة ‬في ‬الدولة، ‬نظراً ‬لسهولتها ‬وتوفر ‬كل ‬الشروط ‬لممارستها ‬في ‬وجود ‬سواحل ‬ممتدة ‬وأجواء ‬مثالية، ‬وقد ‬نفذ ‬النادي ‬وبنجاح ‬كبير ‬من ‬قبل ‬حدثين ‬ضمن ‬مبادرته «‬نحن ‬نجدف ‬من أجل ‬دبي» ‬في ‬شهري ‬يونيو ‬وأغسطس ‬الماضيين.