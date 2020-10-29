عبدالله عامر (الوثبة)
كسبت «وغى» لسلطان يريو المنصوري ناموس أول أشواط فئة الحقايق في ميدان الوثبة، صباح أمس، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لموسم سباقات الهجن 2020-2021، واستطاعت «وغى» أن تقطع مسافة 3 كلم بزمن قدره 4:21:01، محققة المركز الأول في تحدي الحقايق الأبكار، وفي الشوط الثاني تصدر «مياس» لمحمد فايل حميد العويسي مراحل الشوط بزمن بلغ 4:21:01.
وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «الحذرة» لحمد محمد العامري بزمن قدره 4:21:01، الشوط الرابع «فجر» لسعيد بالشرقي العامري بزمن قدره 4:25:07، الشوط الخامس «الشامي» لسويد زايد قشمان المنصوري بزمن قدره 4:20:04، الشوط السادس «وهاجة» لمحمد فايل حميد العويسي بزمن قدره 4:21:06، الشوط السابع «مرحبا» لناصر مسعود علي المري بزمن قدره 4:18:08، الشوط الثامن «أدهم» لعتيق مطر حسن القبيسي بزمن قدره 4:2502، الشوط التاسع «المسك» لمحمد سعيد سالم الحجري بزمن قدره 4:21:07، الشوط العاشر «الهدة» لمطر حمد مطر عميرة الشامسي بزمن قدره 4:25:04، الشوط 11 «مزعل» لعبيد سالمين كردوس العامري بزمن بلغ 4:24:0، الشوط 12«الظفرة» لعلي بن جميل الوهيبي بزمن بلغ 4:24:09، الشوط 13«بدران» لعمير الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 4:24:07، الشوط 14«زعزعة» لأحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 4:24:03، الشوط 15«شاهين» لعبدالله سلطان سعيد الغفيلي بزمن قدره 4:27:05، الشوط 16 «سيادة» لسالم راشد ناصر الدرعي بزمن قدره 4:22:0، الشوط 17 «الصيرمي» لمحمد سالم دربش العامري بتوقيت قدره 4:22:06، الشوط 18 «تهديد» لسيف عيسى مطر الفلاحي بزمن قدره 4:23:07، الشوط 19 «احتياط» لمظفر بن خموشة العامري بزمن قدره 4:21:5، الشوط 20 «هجام» لخالد سالم سعيد الحجري بزمن قدره 4:25:04، الشوط 21 «العاصمة» لحمود ناصر راشد الحرسوسي بزمن قدره 4:20:5، الشوط 22«فرحة» لمحمد حمد مطر عميرة الشامسي بزمن قدره 4:23:02، الشوط 23 «سمحون» ليرو سعيد غانم المنصوري بتوقيت بلغ 4:22:03، الشوط 24 «مشكورة» لسيف محمد عصيان المنصوري بزمن قدره 4:23:00، وفي آخر أشواط فئة الحقايق كان الموعد مع «مباشر» لعلي سيف سليمان الدرعي، والذي وصل في المركز الأول بعدما قطع مسافة الشوط بزمن قدره 4:22:02.