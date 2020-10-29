«وغى» تعانق ناموس الحقايق و«مياس» يتصدر الجعدان

عبدالله عامر (الوثبة)

كسبت «وغى» لسلطان يريو المنصوري ناموس أول أشواط فئة الحقايق في ميدان الوثبة، صباح أمس، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لموسم سباقات الهجن 2020-2021، واستطاعت «وغى» أن تقطع مسافة 3 كلم بزمن قدره 4:21:01، محققة المركز الأول في تحدي الحقايق الأبكار، وفي الشوط الثاني تصدر «مياس» لمحمد فايل حميد العويسي مراحل الشوط بزمن بلغ 4:21:01.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «الحذرة» لحمد محمد العامري بزمن قدره 4:21:01، الشوط الرابع «فجر» لسعيد بالشرقي العامري بزمن قدره 4:25:07، الشوط الخامس «الشامي» لسويد زايد قشمان المنصوري بزمن قدره 4:20:04، الشوط السادس «وهاجة» لمحمد فايل حميد العويسي بزمن قدره 4:21:06، الشوط السابع «مرحبا» لناصر مسعود علي المري بزمن قدره 4:18:08، الشوط الثامن «أدهم» لعتيق مطر حسن القبيسي بزمن قدره 4:2502، الشوط التاسع «المسك» لمحمد سعيد سالم الحجري بزمن قدره 4:21:07، الشوط العاشر «الهدة» لمطر حمد مطر عميرة الشامسي بزمن قدره 4:25:04، الشوط 11 «مزعل» لعبيد سالمين كردوس العامري بزمن بلغ 4:24:0، الشوط 12«الظفرة» لعلي بن جميل الوهيبي بزمن بلغ 4:24:09، الشوط 13«بدران» لعمير الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 4:24:07، الشوط 14«زعزعة» لأحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 4:24:03، الشوط 15«شاهين» لعبدالله سلطان سعيد الغفيلي بزمن قدره 4:27:05، الشوط 16 «سيادة» لسالم راشد ناصر الدرعي بزمن قدره 4:22:0، الشوط 17 «الصيرمي» لمحمد سالم دربش العامري بتوقيت قدره 4:22:06، الشوط 18 «تهديد» لسيف عيسى مطر الفلاحي بزمن قدره 4:23:07، الشوط 19 «احتياط» لمظفر بن خموشة العامري بزمن قدره 4:21:5، الشوط 20 «هجام» لخالد سالم سعيد الحجري بزمن قدره 4:25:04، الشوط 21 «العاصمة» لحمود ناصر راشد الحرسوسي بزمن قدره 4:20:5، الشوط 22«فرحة» لمحمد حمد مطر عميرة الشامسي بزمن قدره 4:23:02، الشوط 23 «سمحون» ليرو سعيد غانم المنصوري بتوقيت بلغ 4:22:03، الشوط 24 «مشكورة» لسيف محمد عصيان المنصوري بزمن قدره 4:23:00، وفي آخر أشواط فئة الحقايق كان الموعد مع «مباشر» لعلي سيف سليمان الدرعي، والذي وصل في المركز الأول بعدما قطع مسافة الشوط بزمن قدره 4:22:02.