حمد الكتبي: التأهل لدوري المحترفين هدف البطائح الجديد

علي معالي (الشارقة)

أكد حمد سالم بن حمودة الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، أن برونزية فريق السلة في الدوري تمثل بداية الغيث لإنجازات قادمة لفرق النادي، موضحاً أن الهدف المقبل هو التأهل لدوري المحترفين لكرة القدم، وأكد أن هناك الكثير من المفاجآت المستقبلية التي ستؤكد المسيرة الناجحة للناشئ الجديد بين أنديتنا.

وقال حمد الكتبي: «المتابع لنادي البطائح يعرف أننا نعمل بخطة طموحة تهدف لتكون فرقنا دائما منافسة على الألقاب، من خلال استمرار عملية ضم وتصعيد عناصر من المميزين في كل الألعاب».

وتحدث عن فريق كرة القدم فقال: «الموسم الماضي قمنا بعمل كبير لتأسيس الفريق والفترة كانت قصيرة، وخطتنا حالياً التأهل لدوري المحترفين، ونمتلك العديد من العوامل التي نعتمد عليها في استمرار تطوير مستوى فريق كرة القدم، وغيرها من فرق النادي، ومن أهمها توفير كل المستلزمات التي يحتاجها اللاعبون للتدريب والتميز، ومن أهمها امتلاكنا لبنى تحتية متكاملة من المنشآت والملاعب».

حمد الكتبي

أضاف: «النادي يخدم مناطق عدة في إمارة الشارقة هى البطائح والسيوح والرحمانية والقرائن، وكلها بها مواهب نسعى دائما لاستقطابها من أجل تحقيق استراتيجية النادي في المنافسة على المراكز الأولى في كافة الألعاب».

وأشاد بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأكد أن سر نجاح فريق كرة السلة الحاصل على المركز الثالث في دوري الرجال، رغم حداثة تكوينه أننا استقطبنا لاعبين متميزين، وبدأنا إعدادهم على أساس المنافسة وفق الاستراتيجية التي يعمل بها النادي على مستوى كل الفرق».

وقال: «طموحنا القادم الاستمرار على هذا النهج، ورفع سقف طموحنا بالمنافسة على المركزين الأول والثاني، ونعمل في مجلس الإدارة بتنسيق دائم مع اللجنة الرياضية وبشكل جماعي، من أجل الارتقاء الدائم بمستوى فريق كرة السلة وكل فرق النادي لنكون رقماً صعباً، ونوفر في سبيلنا لذلك كل الرعاية الإدارية والطبية اللازمة، ويوجد تعاون كبير ومتابعة دائمة من مجلس الشارقة الرياضي».