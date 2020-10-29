كأس نائب رئيس الدولة للطائرة: العين يواجه الجزيرة اليوم

دبي (الاتحاد)

ينطلق في السابعة، مساء اليوم، نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة «رجال»، الذي يجمع في مباراته الأولى العين والجزيرة على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما يواجه النصر غريمه شباب الأهلي، في السابعة مساء الغد، بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في المباراة الثانية، ضمن الدور ذاته.

ويبحث الفريقان عن حجز البطاقة الأولى للنهائي، بعدما تخطى «الزعيم» عقبة منافسه حتا في ربع النهائي بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتائجها 25-21 و25-15 و19-25 و25-20، فيما أكمل الجزيرة عقد «المربع الذهبي» بفوزه على الوصل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتائجها 25-20 و23-25 و25-18 و20-25 و15-12.