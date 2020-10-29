«أبناء وأشقاء».. «نجوم على خطى الكبار»

معتصم عبدالله (دبي)

تزخر قوائم فرق أندية دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً بالعديد من الأسماء الشابة والواعدة، وبدا من اللافت أن مجموعة من العناصر «الواعدة» في أكثر من فريق توارثوا الموهبة من عائلاتهم الكروية، لنجد عدداً من أبناء نجوم اللعبة السابقين، وأشقاء لبعض نجوم الفريق الأول الحاليين يقدمون مردوداً إيجابياً يثرون من خلاله منافسة الدوري.

ولا يلغي الاختلاف الكبير في مفهوم «توارث الموهبة» ما بين الآراء المؤيدة التي تجزم بأن «ابن الوز عوام» و«ابن لاعب الكرة موهوب بالفطرة»، وبين تلك التي تؤكد أن «الموهبة لا تورث»، تواجد مجموعة من الأسماء المميزة في فرق دوري تحت 21 عاماً أمثال ثنائي الجزيرة هزاع وخاطر سبيت خاطر، وثنائي الوصل بدر وخميس ناصر خميس.

وتضم قائمة أبناء وأشقاء النجوم في دوري 21 العديد من الأسماء أبرزهم، ربيع حسن سالمين لاعب وسط نادي الوصل وشقيق نجم وسط الفريق الأول ومنتخب الإمارات علي سالمين، بجانب أبناء ناصر خميس نجم «الإمبراطور» السابق خميس ناصر (19 عاماً) لاعب خط الوسط، والمدافع بدر ناصر «18 عاماً».

وفي المقابل، تضم قائمة فريق نادي الجزيرة الثنائي خاطر (18 عاماً) لاعب خط الوسط، والمهاجم هزاع (17 عاماً) أبناء نجم العين والجزيرة السابق «المدفعجي» سبيت خاطر، علاوة على المهاجم المتألق أحمد فوزي (18 عاماً) الشقيق الأصغر لمدافع النصر الحالي محمد فوزي، فيما يبرز في خط الدفاع المتألق عبدالله محمد الهاشمي الشقيق الأصغر لثنائي شباب الأهلي أحمد الهاشمي ومدافع بني ياس خالد الهاشمي.

ويبرز في فريق شباب الأهلي تحت 21 عاماً الثنائي راشد عبدالله سهيل (20 عاماً) حارس الفريق والشقيق الأكبر لحارب عبدالله نجم الفريق الأول والمنضم مؤخراً للمنتخب الأول، بجانب عيسى وليد عبيد (21 عاماً) لاعب خط الوسط وقائد «الفرسان» حيث يتقلد شارة الكابتن.

وتضم قائمة فريق الشارقة لاعب الوسط عبدالرحمن جمعة ربيع (19 عاماً) ابن مدرب «الملك» المعروف والشقيق الأصغر لعمر جمعة لاعب الشارقة المنتقل في الموسم الحالي لصفوف نادي خورفكان، فيما يلعب المدافع عايض خميس المقيد في فئة المواليد بصفوف فريق عجمان أسوة بشقيقه عبدالله خميس لاعب فريق حتا المنتقل من الوصل.

وخلافاً لأبناء النجوم السابقين وأشقاء النجوم الحاليين، تضم قائمة فريق الفجيرة الثنائي عبدالله سالم ناصر حارس المرمى والمدافع محمد سالم ناصر الطامحين لمسيرة كروية مميزة على غرار مشوار «العم» ماجد ناصر حارس شباب الأهلي الحالي والمنتخب الأول السابق.

ناصر خميس: لا مجال لـ«الواسطة» في كرة القدم

اتفق ناصر خميس نجم الوصل السابق ووالد الثنائي بدر وخميس في فريق «الإمبراطور» تحت 21 عاماً، مع الآراء التي تحدثت عن «توارث الجينات الكروية» للاعبين الصغار، وقال: «قد تورث الجينات وبنسب كبيرة تصل إلى 60%، ولكن يبقى الاهتمام بتطوير تلك الموهبة وتنشئتها بيد اللاعبين دون الاعتماد على اسم الأب أو الشقيق الأكبر مهما كانت نجوميته».

وشدد خميس الذي يشغل منصب المدرب المساعد لفريق «الإمبراطور» تحت 21 عاماً، على أهمية مبدأ المساواة في التعامل مع جميع اللاعبين، وأوضح: «لا مجال للواسطة في كرة القدم، وأحرص على مبدأ المساواة في التعامل مع جميع اللاعبين من دون فرز، وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على جميع المدربين، الذين مروا بمثل تجربتي الحالية في الوصل بتدريب أبنائي ضمن ذات الفريق».

عبدالله سهيل: «توارث الموهبة» ليس شرطاً للتألق

أوضح عبدالله سهيل، نجم الشارقة والمنتخب الأول السابق، ووالد راشد حارس مرمى فريق شباب الأهلي تحت 21، وشقيقه حارب لاعب الفريق الأول والمنتخب، أن «توارث الموهبة» ليس شرطاً لتألق اللاعبين، وذكر أن «جينات الأبناء قد تحمل بعض الملامح الكروية للاعبين السابقين من الآباء، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لاعب كرة قدم تحديداً، فقد يخرج رياضياً في أي نشاط آخر».

وكشف نجم «الملك» السابق أن ابنه راشد، الحارس الحالي لـ«الفرسان» تحت 21 عاماً، بدأ مشواره كمدافع، قبل أن يتحول لحراسة المرمى، بفضل نصيحة المدرب محمود أبو الخير المدير الفني لحراس أكاديمية شباب الأهلي، وأوضح: «رغم اعتراضي المبدئي، فإن نظرة مدربه كانت صائبة، بعدما تألق في مركزه الجديد ليصل إلى منتخبات المراحل ويلعب أساسياً في فئة 21».

ولفت عبدالله سهيل إلى أهمية دور الأسرة في تنشئة اللاعبين في المراحل السنية والوقوف بجانبهم وتقديم النصائح المستمرة، مشيراً إلى حرصه على متابعة أبنائه راشد 20، حارب 17، غيث 15، ومانع 10 سنوات في مشوارهم الكروي بصورة مستمرة.

وليد عبيد: «الضغوط» السلبية الوحيدة

ذكر وليد عبيد نجم فريق الشباب السابق والمدرب الحالي ووالد عيسى (21 عاماً) قائد فريق شباب الأهلي تحت 21، أن الضغوط على أبناء النجوم السابقين قد تكون السلبية الوحيدة في مشوار اللاعبين الصاعدين، بحكم تسليط الأضواء عليهم بصورة أكبر من الإعلام وغيره، الأمر الذي يتطلب التعامل بشكل خاص لضمان تقديم الأفضل، لافتاً إلى أهمية الدور الأسري في تقديم النصائح والدعم المطلوب للاعبين.