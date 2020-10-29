تمهيدي الكأس: دبا الفجيرة يستضيف العروبة.. والذيد يواجه مسافي

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنطلق اليوم الجولة الرابعة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة بمباراتين ضمن المجموعة الثانية، وذلك في إطار المنافسة على تجميع النقاط لتعزيز حظوظ التأهل، حيث يستضيف الذيد فريق مسافي على ملعب البطائح، ويستقبل دبا الفجيرة ضيفه العروبة في مواجهة قوية لتحديد ملامح الصدارة.

وتستكمل المنافسة يوم غدٍ، بإقامة 3 مباريات في المجموعة الأولى، وذلك بين الحمرية والتعاون، ثم البطائح ودبا الحصن في قمة الجولة، بينما يستقبل فريق الإمارات ضيفه العربي. ويسعى الذيد لتعويض نتائجه غير الجيدة في المنافسة وإظهار المستوى الجيد في مواجهة مسافي، وذلك بعد خسارته الكبيرة من العروبة 1-4 في الجولة الماضية، لتحسين صورته في المنافسة، بعدما تجمد رصيده عند نقطة فقط، بتعادله مع مصفوت سلباً في الجولة قبل الماضية وخسارته الأولى من دبا الفجيرة 0 - 2، بينما يسعى مسافي لتحسين صورته بعد خسارتيه أمام مصفوت 2-3 والعروبة 0-2.