ناجلسمان: «الخسارة الخماسية» ليست «أزمة كبيرة»!

لندن (د ب أ)

أعرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، عن أسفه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه بخماسية نظيفة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الأول، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلسمان لمنصة دازن الإلكترونية: «لا تبدو النتيجة جيدة وتبدو أسوأ مما كانت عليه، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد بعد أن سجلوا الهدف الافتتاحي، واستحوذنا كثيراً على الكرة. طريقة لعبنا في الثلث الأخير لم تكن جيدة بما يكفي. لم نكن حاسمين بما يكفي أمام المرمى، وخسرنا الكرة كثيراً»

وأضاف: «بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، ولكن بعد ذلك أحرزوا الهدف الثاني، وتوقفنا بعدها عن الدفاع، هذه هي الشكوى الوحيدة التي يمكنني تقديمها».

وأضاف: «كان من الجيد أن نحافظ على هيكلنا الدفاعي وأن نخسر بهدفين نظيفين. وبهذه النتيجة لن تكون الخسارة كبيرة، ولكن الخسارة بخماسية نظيفة ليست أزمة كبيرة أيضاً، هذا يحدث، حدث لفرق أخرى أيضاً، يجب أن نتعلم من آخر 20 دقيقة».