حراسة خاصة لحماية بيكفورد وأسرته

أنور إبراهيم (القاهرة)

تعاقد حارس المرمى الإنجليزي الدولي جوردان بيكفورد لاعب فريق إيفرتون، مع شركة أمن خاصة لحماية بيته وأسرته الصغيرة، بعد أن تلقى سيلاً من التهديدات، في أعقاب تدخله العنيف ضد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، خلال «ديربي المرسيسايد» بين الفريقين في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن بيكفورد لم يعد يشعر بالأمان، بعد تلك التهديدات المستمرة على امتداد أكثر من عشرة أيام، في ظل عدم تعرضه لأي عقوبة إنذار أو طرد خلال المباراة، رغم أنه تسبب في إصابة فان دايك بالرباط الصليبي في ركبته اليمنى، والتي قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، ونقلت الصحيفة تصريح بيكفورد، الذي قال فيه إنه مندهش ومستاء من حجم الإساءات، التي يتعرض لها هو وأسرته الصغيرة المكونة من زوجته ميجان وطفله الصغير البالغ من العمر عاماً واحداً، مشيراً إلا أنه لن يتوانى عن القيام بكل ما من شأنه حمايته وأسرته من أي سوء.

وأوضحت الصحيفة أن المقربين من بيكفورد نصحوه وزوجته بعدم الدخول على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى لا يسهل تحديد موقع تواجدهم، فيتعرضون للإيذاء.