هاميلتون يبحث عن النجمة السابعة على التوالى

إيمولا (أ ف ب)

يبحث بطل العالم للفورمولا-1 البريطاني لويس هاميلتون عن ضمان لقب الصانعين لفريقه مرسيدس للمرة السابعة توالياً، عندما يخوض الأحد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم، وبالإضافة إلى قيادة فريقه إلى المجد في جائزة إيميليا رومانيا، سيواجه أيضاً بطل العالم ست مرات استفسارات حول مستقبله بعد اتفاق جرى الاثنين الماضي بين الفرق العشرة المشاركة في البطولة، لدعم إدخال سقف للرواتب بدءاً من العام 2023.

ومع انتهاء عقد البريطاني في نهاية العام الحالي، من المؤكد أن الإجراءات الدراماتيكية لخفض التكاليف سيكون لها تأثير كبير على مفاوضاته مع مرسيدس الباحثة عن الاحتفاظ به.

وأوضح الفريق أنه يرى في هاميلتون قيمة كبيرة لعلامته التجارية ورياضة الفورمولا-1 التي تحقق نمواً سريعاً لدى الفئة الأصغر سناً في العصر الرقمي.

ومن المتوقع أن يبدأ هاميلتون مفاوضات تجديد عقده لثلاث سنوات، بعد ضمان مرسيدس لقبها السابع، على الرغم من القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال هاميلتون ورئيس الفريق النمساوي توتو وولف بعد سباق الأحد الماضي، إنهما ينويان البقاء مع مرسيدس العام المقبل.