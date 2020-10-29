بيراميدز ينفصل عن مدربه تشاشيتش بالتراضي

القاهرة (أ ف ب)

أعلن نادي بيراميدز ثالث الدوري المصري لكرة القدم انفصاله عن مدربه الكرواتي أنتي تشاشيتش بالتراضي، بعد ثلاثة أيام على خسارته نهائي كأس الاتحاد الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وأبلغ مسؤولو بيراميدز المدرب الكرواتي بالاستغناء عن خدماته قبل اللقاء الأخير للفريق في الدوري أمام المقاولون العرب السبت المقبل ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة. وفضلاً عن المباراة النهائية للمسابقة القارية الثانية التي خسرها بهدف وحيد، قاد تشاشيتش بيراميدز إلى المركز الثالث في الدوري وربع نهائي مسابقة الكأس المحلية التي ودعها على يد طلائع الجيش 1-3 بركلات الترجيح.

وقررت إدارة نادي بيراميدز تولي محمود فتح الله، المدرب المساعد الحالي، قيادة الفريق في لقاء المقاولون العرب، ومعه عمرو مختار مساعداً، وتصعيد حسن نصر مدرب حراس الناشئين للعمل مؤقتاً مع الفريق الأول، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد يقوده بداية من الموسم الجديد.