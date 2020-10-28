اتحاد الجو جيتسو يستأنف التدريبات تزامناً مع يوم العلم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو استئناف التدريبات في مركز أرينا، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، تزامناً مع يوم العلم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية.

وتقتصر التدريبات خلال الأسبوع الأول على لاعبي الأندية من فئة الكبار فقط، على أن يتم إفساح المجال أمام بقية اللاعبين من فئة الكبار أيضاً في الأسبوع التالي، مع التشديد على أهمية الالتزام التام بشروط الانضمام لمركز التدريب.

وأصدر الاتحاد مجموعة شاملة من الإجراءات والإرشادات التوجيهية، تمهيداً لاستئناف التدريبات، وتلقى كافة لاعبي الأندية والأكاديميات نسخة عنها، لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، سعادة مجتمع الجو جيتسو بهذه الخطوة التي تبعث على الأمل والتفاؤل، مشيداً بتعاون مجلس أبوظبي الرياضي، ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالجهود الجبارة لفريق عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية، وحرصه على استئناف التدريبات وعودة اللاعبين إلى البساط.

وتحدث البطران عن أهمية استئناف التدريبات بالنسبة للاعبين، موضحاً أن الأهم هو تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة للرياضيين والمدربين وفرق العمل، وتابع: «يلتزم الاتحاد باستئناف التدريبات، مع التطبيق الصارم لجميع إجراءات الوقاية المحلية والاتحادية».

وأضاف أنه ومع استئناف التدريبات، تقع على عاتق اللاعبين مسؤولية كبيرة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل يداً بيد مع المسؤولين لترسيخ نموذج استثنائي، لضمان بيئة آمنة للتدريب، وأعلن البطران عن تنظيم بطولة الجو جيتسو التنشيطية، بالتزامن مع يوم الشهيد 30 نوفمبر، مؤكداً أن البطولة ستساهم في تقييم مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.