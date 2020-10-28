اتحاد السلة يناقش خطط الموسم الجديد مع مجلس وأندية أبوظبي

علي معالي (دبي)

ناقش اتحاد السلة مع مجلس أبوظبي الرياضي خيارات انطلاقة الموسم الجديد، وأوضح سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، أن الاجتماع الذي عقد عن بعد مع مجلس أبوظبي الرياضي، وممثلي أندية الوحدة والجزيرة والعين وبني ياس والظفرة ناقش انطلاق دوري السلة بنظام المجموعتين ووفق مناطق جغرافية، بحيث تضم المجموعة الأولى أندية دبي والشارقة ممثلة بشباب الأهلي، والوصل، والنصر، والشارقة، والبطائح، على أن تلعب فرق أندية أبوظبي ضمن المجموعة الثانية التي تضم بني ياس والجزيرة والوحدة والعين والظفرة. وقال المطوع،: «الاجتماع جاء مثمراً للغاية، وتناول جميع العقبات التي تواجه المنافسات الرياضية في ظل جائحة كورونا، والاحترافية التي تعامل بها اتحاد اللعبة في استكمال ما تبقى من دوري موسم 2019-2020، في ظل بروتوكول صحي ضمن السلامة للجميع».

وأضاف: «تضمن الاجتماع مناقشة سيناريوهات ومقترحات انطلاقة الموسم الجديد، والصعوبات التي تواجهها الأندية جراء السفر والتنقل، وتوافر الصالات، ليخلص الاجتماع إلى وضع مقترحات عدة سيدرسها الاتحاد، ومن أبرزها انطلاق دوري الرجال بدوره التمهيدي، ووفقاً للمناطق الجغرافية، بإقامة مجموعتين، الأولى تخص أندية دبي والشارقة وتستهل مبارياتها 7 نوفمبر، وبعد أسبوع تقام مباريات المجموعة الثانية المخصصة لأندية أبوظبي والعين والظفرة».

وأضاف: «يدرس الاتحاد في اجتماعه المقبل كافة الخيارات المتاحة التي تضمن الوصول إلى الحل الأمثل الذي يرضي جميع الأطراف على أن تتم خلال الأسبوع المقبل مخاطبة الأندية بالآلية التي سيتم اتباعها في انطلاقة الموسم الجديد».