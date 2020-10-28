«الهيئة» تؤجل مسابقات تحت 18 سنة

دبي (الاتحاد)

قررت الهيئة العامة للرياضة تأجيل جميع المسابقات والأنشطة والفعاليات الرياضية لما دون 18 سنة، إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ‎كورونا، وسيتم العمل على تقييم الوضع مع نهاية ديسمبر واتخاذ القرارات المناسبة لاحقاً، أما فيما يتعلق بالمشاركات الخارجية، فسيتم النظر فيها وفقاً لطبيعة المشاركة على أن يتم موافاة «الهيئة» بطلب المشاركة في موعد لا يقل عن 14 يوماً، وسيتم أيضاً رفع تقارير دورية شاملة من قبل الاتحادات للإصابات والمخالطين والإجراءات المتبعة نحو ذلك إلى «الهيئة»، ويذكر أن تدريبات فرق المراحل السنية ستتواصل داخل الأندية وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة.