بتوجيهات رئيس الدولة ودعم محمد بن زايد.. الإمارات تستضيف معسكرات 3 منتخبات آسيوية

أبوظبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يستضيف اتحاد كرة القدم معسكرات ثلاثة منتخبات آسيوية، للفترة من 4 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وستؤدي المنتخبات الثلاثة، وهي طاجيكستان، وسوريا، ولبنان، تدريباتها في ملاعب مختلفة، إلى جانب خوضها لمباريات دولية ودية، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، المقررة العام المقبل.

راشد بن حميد يثمن دعم القيادة الرشيدة للرياضة

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستضافة المنتخبات الآسيوية الثلاثة، «طاجيكستان، وسوريا، ولبنان»، تأتي استكمالاً للمبادرات التي تقوم بها الإمارات على كافة الأصعدة ومنها الرياضية.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريح له أمس، الدعم المتواصل والسخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة لقطاع الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص في الدولة، وهو الأمر الذي يُحفزنا للعمل أكثر لتطوير اللعبة من كافة النواحي، والوصول بأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية إلى منصات التتويج.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن الإمارات تملك بنية تحتية متميزة، تجعلها مقصداً دائماً للفرق والأندية والمنتخبات الرياضية، حيث تتوفر كل الإمكانيات، من ملاعب المباريات والتدريب والفنادق، وشبكة مواصلات متقدمة ومستشفيات وغيرها، بما يمكنها من استضافة العديد من الأحداث والبطولات الرياضية القارية والعالمية.

وأكد أن الإمارات نجحت في التعامل مع جائحة «كورونا»، وباتت نموذجاً عالمياً في كيفية التصدي للجائحة من خلال الخطط والتدابير التي أسهمت في عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها، وذلك بفضل اتخاذ أعلى معايير الصحة والسلامة في كافة المؤسسات والجهات بالدولة حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

الشحف: نهج «الأيادي البيضاء» تجاه لبنان

مراد المصري (دبي)

تقدم جهاد الشحف الأمين العام لاتحاد لبنان لكرة القدم، بالشكر إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً أن المكرمة إنما هي استمرار لنهج الأيادي البيضاء الممتدة دائماً تجاه لبنان، والاهتمام بشكل خاص على الصعيد الرياضي، وهي ليست المرة الأولى، وإنما هي امتداد لعطاء مستمر ومبادرات أخوية.

وتوجه الشحف بالشكر إلى اتحاد كرة القدم على جهوده بالتنسيق معهم لاستضافة وتنظيم المعسكر خلال الشهر المقبل، ووقوفه على الاحتياجات اللازمة لضمان نجاح المعسكر، كما هو العهد دائماً بالأشقاء الإماراتيين، في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية عموماً، ولأن الإمارات مركز تتجمع فيها المنتخبات والأندية الوطنية على مدار العام، لما تتميز به من مقومات ومرافق حديثة ومتطورة، تسهم في بلوغ الأهداف المنشودة من هذا التجمع المقبل.

منتخب لبنان يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب المستوى الجيد (الاتحاد)

وأوضح الشحف، أن منتخب لبنان يخوض مباراة ودية خلال المعسكر المقبل أمام المنتخب البحريني، إلى جانب التدريبات التي يؤديها لاستكمال مسيرته في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك في توقيت مهم للغاية عقب الفترة الصعبة الماضية جراء جائحة فيروس كورونا، وسعي المنتخب لرفع درجة الجاهزية والتحضيرات للمرحلة المقبلة.

وختم الشحف حديثه مجدِّداً الشكر على كافة الجهود المبذولة لدعم الرياضيين العرب، وتمنى أن يتكلل المعسكر بالنجاح.

قويض: يد الإمارات ممدودة بالخير للجميع

أبوظبي (الاتحاد)

وصف المدرب السوري محمد قويض، المستشار بشركة الظفرة لكرة القدم، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستضافة اتحاد كرة القدم في الدولة معسكرات منتخبات طاجيكستان وسوريا ولبنان، للاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالأمر الطبيعي الذي درجت عليه القيادة الرشيدة، ليس تجاه الأشقاء فقط، بل العالم بأسره.

منتخب سوريا يحقق نتائج جيدة في التصفيات (الاتحاد)

وقال: ليس بالأمر الغريب أن تدعم قيادة دولة الإمارات هذه المنتخبات، لأن دعمها ممتد لجميع النواحي والمجالات، والمساعدات التي قدمتها الإمارات للعالم أجمع، وتحديداً منذ بدء انتشار جائحة كورونا «شاهد عيان» على ما تقوم به القيادة الرشيدة تجاه الإنسانية، من دعم في الرياضة والصحة والتعليم وعند الكوارث، لتكون يد الدولة ممدودة بالخير للجميع، من دون تمييز للون أو دين أو عرق.

ويرى قويض أن تواجد منتخب بلاده في الإمارات، استعداداً لباقي مشواره في تصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات المونديال وكأس آسيا، يمثل فرصة جيدة للتحضير بصورة مثالية، خاصة في ظل الطقس الرائع في الإمارات خلال الفترة الحالية، فضلاً عن الاحترازات والضوابط المتميزة لمنع انتشار جائحة كورونا، والتي وضعت الدولة في صدارة دول العالم في التعامل معها، والحد من انتشارها، فضلاً عن توفر كل ما من شأنه أن يساعد المنتخب السوري على الخروج بتحضير مثالي.