«راكونتور» يطارد «دريم» في العين

العين (الاتحاد)

يدشن مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، موسم سباقات الخيل الجديد 2020 -2021، في الخامسة مساء اليوم بإقامة سبعة أشواط، خصصت أربعة منها للخيول المبتدئة، بينما تم تخصيص شوط واحد وهو السادس للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة جوائزه المالية نصف مليون درهم.

وتتنافس نخبة قوية قوامها تسعة على لقب الشوط السادس الذي يقام على مسافة 1000 متر، معظمها لم تشارك من قبل بمضمار العين، ويبرز في هذا الشوط «راكونتور» بإشراف أحمد الشميلي وقيادة كوراتالو، وهناك «سيركل دريم» بإشراف محمد حسين وقيادة برناندو بينهيرو الذي يشارك للمرة الأولى بمضمار العين، وله فوز وحيد بمضمار ميدان، وينافس بقوة «فارس كودياك» بقيادة تاج اوشي.

ويبرز في الشوط السابع الجواد «جايدي البراق»، بإشراف خليفة النيادي وقيادة برناندو بينهيرو، الذي لم يخسر بمضمار العين العام الماضي، وأكد مقدراته مسافة السرعة (1000 متر) التي يعود ليشارك عليها مجدداً، أمام خيول سرعة مقتدرة مثل «عارف» بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة تاج أوشي، بالإضافة إلى رفيقته في الإسطبل «مرمرة إكس إم»، التي ظلت منافسة قوية في سباقات العين للسرعة، ومن المتحدين في هذا الشوط الجواد «رينينج ساند» الذي يخوض سباقه الأول بالدولة بإشراف خليفة النيادي.

ويضم الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، ثلاثة من خيول المالك خالد النابودة، تتقدمها الفرس الفائزة في العين «ايه اف عذبة»، التي يقودها فارس الإسطبل الأول تاج أوشي، فيما يقود «ايه اف تثور» ريتشارد مولن، فيما يقود الفارس الجديد هيوجو ليبوك «ايه اف يا هوا» الذي سجل فوزه الأول العام الماضي، وربما تأتي الخطورة من «ثامر» بإشراف إريك لمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، كما يدفع عبدالله الحمادي بالخبير «معالي الريف»، وتتاح الفرصة للجواد «ايه اف مذهل» (النيادي/‏ليبوك) لمضاعفة رصيده.

وتنطلق الأمسية بسباق لملاك الإسطبلات الخاصة، وتشارك فيه خيول الأربع سنوات المبتدئة لمسافة 1400 متر لم تشارك غالبيتها في السباقات من قبل، وتتصدر خيول خالد خليفة النابودة التصنيفات بمشاركة «ايه اف مصنف»، ورفيقته في الإسطبل «ايه اف نشرة»، وينطلق ثاني أشواط الحفل للمبتدئة على ذات المسافة، بمشاركة 15 خيلاً لم تشارك من قبل، ومن بعض الأسماء المشاركة «البطين» و«متقدم» و«أوكسفورد».

وينطلق الشوط الثالث على مسافة الميل، وقد تتمكن «فتون» من النجاح هذه المرة نظراً لادائها المتحسن في آخر مشاركتين على ذات المضمار والمسافة حين أحرزت الوصافة، بينما حل «ايه اف هدف» في المركز الثالث عندما زار العين في نهاية الموسم الماضي. أما رابع أشواط المبتدئة، فهو مخصص لخيول الأربع سنوات فما فوق إنتاج الإمارات، ويسجل «إي اي جلمود» زيارته الأولى للعين، بينما حقق «أشطر» نتائج جيدة في مشاركاته الماضية.