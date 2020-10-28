8 فرق في دوري الطاولة

أبوظبي (وام)

أكمل اتحاد كرة الطاولة استعداداته لإطلاق دوري الرجال الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، على ضوء التغييرات والتعديلات التي فرضتها جائحة كورونا على نظام المباريات وإجراءات دخول الصالات، ونظام اللعب الذي سيحول لأول مرة في تاريخ اللعبة دون تبديل الملعب، ويسمح فقط بدخول حكم واحد بدلاً من حكمين، شريطة أن يبتعد عن الطاولة لمسافة مترين على الأقل، ومدرب واحد وإداري واحد مع كل فريق، وسيكون من اللازم وفقاً للإجراءات أيضاً أن يتم تعقيم الصالة والأدوات قبل بداية المباريات، وبعد أن يلعب كل لاعب.

وأكد أحمد البحر، عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات، أن لاعبي الأندية سيخضعون للفحوص الطبية، للحصول على نتيجتها اليوم، وتقديمها للحكم والمراقب غد قبل دخول صالة المباريات، شريطة أن تكون سلبية وحديثة، قبل المرور من الفحص الحراري على بوابة الصالة، مشيراً إلى أنه تم عقد عدة دورات مع الحكام خلال الأسابيع الماضية لاطلاعهم على البروتوكول الطبي وكافة المتطلبات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وقال: «دوري الرجال ستشارك فيه 8 أندية هذا الموسم، وتقام مبارياته بنظام الذهاب والعودة، والجهاز الفني للمنتخب سيحرص على حضور المباريات التي تضم لاعبين بالمنتخب، للتعرف على تطورات مستوياتهم الفنية».