«الشارقة الرياضي» ينظم ورشتي عمل لـ 34 مدرباً

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشتي عمل لعدد 34 مدرباً في المراحل السنية بأندية الإمارة الباسمة، ضمن برنامجه التدريبي الذي تم إطلاقه 17 أكتوبر، لدعم وتطوير قدرات المدربين، وتحسين الجوانب الفنية لهم والتجهيز للمرحلة القادمة.

عقدت الورشة الأولى بعنوان: «تأهيل لاعبي المراحل السنية ما بعد جائحة كورونا» في بنادي البطائح، وقدمها وليد المشحوط اختصاصي كرة الطائرة بالمجلس بمشاركة 14 مدرباً من ستة أندية وهي البطائح والذيد وخورفكان ومليحة وكلباء والمدام، وارتكزت على كيفية العودة للتمارين بعد طول التوقف واستئناف التمارين بصفة تدريجية وإجراءات التدريب وطريقة تنظيم الحصص التدريبية.

أما الورشة الثانية بعنوان: «المسار التكويني لحارس المرمى في كرة اليد»، فاقيمت في الصالة الرياضية بنادي مليحة وقدمها عادل المرابط مدرب حراس نادي الشارقة، وطارق بوسنينة اختصاصي كرة اليد بالمجلس، بمشاركة 20 مدرباً من ثمانية أندية، وهي مليحة والشارقة والبطائح والذيد والمدام وخورفكان ودبا الحصن وكلباء، وتضمنت الورشة الاستكشاف والتوجيه والقدرات الذهنية والبدنية والخصال العاطفية، وتطوير الآداء التكتيكي للحارس وأشكال وطرق التدريب‏‭ ‬واختيار ‬حارس ‬المرمى.