«العزيزة» تكسب كأس الوثبة في بلجيكا

جلين (الاتحاد)

واصلت الفرس «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تألقها وتقديم عروضها الجيدة حين توجت بطلة لكأس الوثبة ستاليونز بمضمار جلين في مملكة بلجيكا، الذي أقيم أمس الأول، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي إقامة سباق الوثبة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتفوقت «العزيزة» ابنة «منجز» والفرس «قصيلي ثابت» بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيف هيلين، بفارق كبير عن وصيفها «الزاركا» بقيادة جوري بوغارتس، فيما جاء في المركز الثالث «مايسشون دي بيبول» بقيادة جاري سانشيز.

ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي للفرس «العزيزة»، بعد انتصارها في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار وارجيم.