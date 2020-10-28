كركوكلي مدرباً لـ «سلة الشارقة» بعد 20 عاماً في «بيت العميد»

علي معالي (الشارقة)

بدأ السوري همام كركوكلي مشواره الجديد مع نادي الشارقة مدرباً لفريق ناشئي السلة بعد سنوات طويلة قضاها في نادي النصر مدرباً لفريق الشباب والأول محققاً العديد من البطولات، خاصة وأنه ظل مدرباً لمدة 20 سنة، من أصل 23 سنة قضاها داخل الدولة، لينتقل لبيت الملك ويلعب كركلوكلي على أول لقب له في مشواره الجديد السبت المقبل، عندما يشارك الشارقة في نهائي دوري الناشئين، ويلتقي فريق الوصل على صالة نادي البطائح.

من جهة أخرى، انتظم حمد يعقوب غابش في التدريبات مع فريقه الجديد نادي البطائح منتقلا له من نادي الشارقة، بعد 21 عاماً قضاها بالمراحل العمرية المختلفة في لعبة السلة بالنادي، حتى حقق مؤخراً لقب بطولة دوري الرجال بعد غياب 16 عاماً.

أكد حمد غابش (31 عاماً)، إنه ترك الملك ليمنح الفرصة والمكان للشباب الصاعد الذي ينتظر الفرصة لكي يثبت جدارته في صفوف الفريق، قائلاً: «هناك الكثير من العناصر التي تستحق المشاركة والتواجد بالفريق الأول، وأثبتت هذه العناصر قوتها في الموسم المنتهي منذ أيام قليلة، من خلال لمساهمة في تحقيق لقب غائب عن الفريق منذ سنوات طويلة».

وقال: «أبحث مع البطائح عن إنجاز جديد، وقد نجح فريقي أيضاً في أن يحقق مركزاً لأول مرة بين أنديتنا، وهو الحصول على برونزية الدوري، وهذا دافع كبير لنا لكي نبحث عن الأفضل خلال الموسم الجديد»، وحمد غابش هو نجل حكمنا الدولي الكبير يعقوب غابش، وحقق مع ناديه السابق العديد من الألقاب المحلية والخليجية أيضاً.