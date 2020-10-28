الملا والسلمان يشاركان في عمومية «آسيوي الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

مثل يوسف الملا رئيس اتحاد الطائرة وعبدالعزيز السلمان نائب الرئيس، الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية 23 للاتحاد الآسيوي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مساء أمس الأول، وشهد الاجتماع تسمية الإندونيسية ريتا سوبوو كرئيسة جديدة للاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة، بعد فوزها بالتزكية لتصبح الرئيس الثامن للاتحاد القاري، وأول امرأة على الإطلاق تترشح لولاية أولى في المكتب التنفيذي.

وتضمن جدول اجتماع العمومية كلمة للسعودي الدكتور صالح بن ناصر رئيس الاتحاد السابق، تقدم خلالها بالشكر لأعضاء العمومية على الفترة التي قضاها رئيساً للاتحاد خلال الدورات الماضية 2008- 2020، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة الجديد.

وسمت عمومية الاتحاد القاري التي شهدت مشاركة نحو 54 اتحاداً وطنياً الكويتي عيسى حمزة رئيساً فخرياً للاتحاد القاري، نظير الجهود الكبيرة التي بذلها في مجال اللعبة والاتحاد على مدار 40 عاماً، تدرج خلالها في جميع المناصب. من جهته، تسلم اتحاد الطائرة «رسمياً» أمس الأول خطاب مركز التحكيم الرياضي بشأن الشكوى المقدمة من نادي اتحاد كلباء وجرى عرض المخاطبة على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حول الطلب المقدم بإيقاف إجراءات انتخابات الدورة الجديدة 2020- 2024 إلى حين البت في الشكوى، وتضمنت مخاطبة مركز الإمارات للاتحاد نسخة من النظام الأساسي للوقوف على الإجراءات القانونية لعمل المركز مع الجهات والاتحادات الرياضية.